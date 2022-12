Sanremo 2023, I Cugini di Campagna in gara con un brano de La Rappresentante di Lista: la scelta di Amadeus scatena l'ironia social

I piu' virali sui social tra i big che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2023 per ora ci sono I Cugini di Campagna. Questo nome non se lo aspettava nessuno, neanche loro: «Ho avuto quasi un collasso. Ormai ho una certa età», spiega Ivano Michetti. Ma il web già li ama.

Sanremo 2023, social scatenati per i big: «Sogno i Cugini di Campagna in mutande come i Maneskin». E Amadeus diventa un meme

Sanremo 2023, I Cugini di Campagna con la Rappresentante di Lista

Sarà forse merito della visibilità acquisita che hanno ottenuto dopo aver attaccato ripetutamente i Maneskin di rubargli gli abiti nell'ultimo anno, visto che ci avevano provato «non so quante volte» a partecipare alla kermesse della canzone italiana, ma è la 73esima edizione quella che li ha premiati. E ora su twitter tutti li vogliono in "mutande" come Damiano David. Ironia a parte, quello che è certo è che quello di Ivano e Silvano Michetti (che nella serata finale del Festival spengeranno le loro 76 candeline), Nik Luciani e Tiziano Leonardi sul palco del Teatro Ariston sarà uno spettacolo del tutto inedito. Non si sa il nome del brano, ma assicurano che «è un pezzo in puro stile Cugini di Campagna, ma nei suoni strizza l’occhio alla contemporaneità».

che vuol dire che la rappresentate di lista ha scritto un brano e poi ha detto ad amadeus di darlo a chi vuole e lui ha ben pensato di darlo ai cugini di campagna io vi giuro pic.twitter.com/OzRPMgiw2r — noemi (@ladroditaxi) December 5, 2022

La decisione di Amadeus

E vedendo le prime informazioni che trapelano, si comincia a sognare. L'esordio de I Cugini di campagna a Sanremo 2023 sarà veramente con il botto: «Dario Mangiaracina mi ha affidato un pezzo dicendo "Dallo a chi vuoi tu". E io l'ho dato ai Cugini di Campagna» a dare l'anteprima è proprio Amadeus. Dario Mangiaracina è insieme a Veronica Lucchesi l'anima del duo La Rappresentante di Lista. Ecco quindi non è difficile immaginare una "Anima mia, ciao ciao", basterà solo capire l'outfit che sceglieranno per l'Ariston.

La rappresentante di lista che scopre che la propria canzone andrà ai cugini di campagna#Sanremo2023 pic.twitter.com/wMbJF7x6aP — Roby (@Roby22819002) December 5, 2022

L'ironia social

Il web è esploso e se c'è chi li vede già all'Eurovision, c'è chi ironizza sulla reazione choc che La rappresentante di Lista avrebbe avuto alla scoperta che Amadeus aveva dato il loro brano a I Cugini di Campagna. Sicuramente però questo potrebbe essere il crossover più interessante che vedremo sul palco del Festival.