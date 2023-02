Sanremo 2023, Gianni Morandi: «Guardavo il festival in bianco e nero, è tornato un palco importante»

Martedì 7 Febbraio 2023, 08:20

L’ora x scatta martedì 7 febbraio, in prima serata su Rai1 ma a Sanremo il festival è già a pieno regime. Al teatro Ariston è tempo di prove, gli artisti sono giunti in riviera e i palchi collaterali stanno per accendere i loro riflettori. Ma quali sono le notizie e le impressioni di questa vigilia di Sanremo 2023? La conferenza di lunedì inaugura istituzionalmente la kermesse e, per il quarto anno, vede Amadeus nel ruolo di conduttore e direttore artistico. Dopo aver partecipato in gara al Festival 2022, Gianni Morandi torna all’Ariston come co-conduttore delle cinque serate. “Per me è una festa tornare a Sanremo, sono venuto in tante occasioni”, esordisce l’artista. “Ricordo quando vedevo il festival dall’unica tv in bianco e nero di Monghidoro, il festival è tornato a essere un palcoscenico importante […] e poi Sanremo piace alla gente. Me ne accorgo proprio per strada, è un momento importante per la gente. Viva Sanremo”, conclude. Foto Kikapress / Music: «Elevate» from Bensound.com

