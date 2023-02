Sanremo 2023, il ritorno di Elodie e la reazione dei fan

Martedì 7 Febbraio 2023, 10:30

L’agenda di Elodie ha le pagine piene da almeno due anni e sotto la voce musica, in questo inizio 2023, c’è anche il Festival di Sanremo. ‘Due’ è il brano con cui l’artista torna sul palco del teatro Ariston dopo un’esperienza sul grande schermo e in attesa che escano il nuovo album ‘Ok. Respira’ (dal 10 febbraio) e la docu-serie ‘Sento ancora la vertigine’, su Prime Video dal 20 febbraio. “Come affronto il palco del festival? Con lo stesso spirito e con un’attitudine decisa ma anche con spensieratezza, quanto basta. E con felicità”, ci confessa Elodie. “Avevo bisogno di cantare un pezzo con colori diversi rispetto a ciò che ho cantato altre volte. E mi piaceva il fatto di raccontarlo a più persone possibili”. E ancora: “Sicuramente questo è il disco più a fuoco e più vicino a quello che sono oggi, sia per le sonorità che nei testi. Sono cresciuta e questa è la cosa poi bella, perché poi hai la possibilità di incasellare tutto con più ordine”. Credits Ufficio Stampa

