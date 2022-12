Sanremo 2023, non solo Ferragni e Fagnani. Amadeus: «Ci saranno altre presenze femminili importanti»: ecco il toto-nomi

Chiara Ferragni e Francesca Fagnani sono presenze certe. E ora Amadeus è alle prese con la scelte delle altre primedonne che affiancheranno lui e Gianni Morandi sul palco di Sanremo 2023 nelle serate di giovedì e venerdì. «Ho un'idea di una prossima presenza femminile importante, ma ne stiamo parlando in questi giorni, e per assurdo la quarta ancora non ce l'ho in mente, ma accadrà», dice il conduttore ospite di «Facciamo finta che», il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101.

Il toto-nomi

Dopo l'autocandidatura scherzosa della comica Katia Follesa durante il programma di Fiorello, alle parole di Amadeus su una «presenza femminile importante» è subito partita la girandola di ipotesi: Monica Bellucci? La super top model Vittoria Ceretti? Andrea Delogu? Francesca Fialdini? Beatrice Venezi? Benedetta Porcaroli? Pilar Fogliati? Circolano illazioni di tutti i tipi. Ma Amadeus chiarisce che il suo modus operandi è molto poco prevedibile: «È un lavoro che accade di volta in volta, io mi lascio guidare un pò dalle sensazioni: Francesca Fagnani quando l'ho annunciata l'avevo pensata in realtà tre giorni prima, l'ho chiamata subito, l'ho invitata all'istante. Sono quelle cose che a volte mi vengono in mente per una sensazione».