Sanremo, Colapesce Dimartino: «Speriamo che Splash faccia la stessa fine di Musica Leggerissima»

Giovedì 9 Febbraio 2023, 08:49

Colapesce Dimartino tornano al Festival di Sanremo con il brano Splash. Una canzone che nasce dall'osservazione della vita milanese, ma porta il suo tema su un discorso più ampio. «Splash è il paradigma dell’uomo che si riempie di lavoro per non vivere. - ci dicono Colapesce Dimartino - In questo momento è qualcosa che coinvolge tutto il mondo, soprattutto dopo la pandemia. Certo, a Milano la gente va in giro carica di aspettative. Ogni tanto, guardando lo skyline, lo immaginiamo pieno di persone con sogni e aspirazioni. Le persone hanno voglia di raggiungere obiettivi e perdono tanto tempo sulla strada evitando la vita: questo è il fulcro della canzone. La frase Ma io lavoro per non stare con te ci ha fatto venire in mente il concetto». «Lo Splash in questo senso può essere divertente, ma anche tragico», conclude il duo.

