Sanremo 2023, l'annuncio di Amadeus: «Paola Egonu e Chiara Francini co-conduttrici. Black Eyed Peas ospiti internazionali»

Paola Egonu e Chiara Francini saranno co-conduttrici del Festival di Sanremo 2023. Ad annunciarlo al Tg1 delle 13:30 è il direttore artistico Amadeus, che rivela la partecipazione nella serata di mercoledì 8 dei Black Eyed Peas, come ospiti internazionali.

Paola Egonu e Chiara Francini conduttrici sul palco dell'Ariston

La campionessa del volley Paola Egonu sarà co-conduttrice nella serata di giovedì 9 febbraio, Chiara Francini nella serata di venerdì 10. Amadeus non nasconde la sua emozione nell'annunciare le ultime due donne al suo fianco sul palco dell'Ariston. Direttamente da Los Angeles, e dopo il successo di Simply The Best, nella serata di mercoledì 8, i Black Eyed Peas animeranno il festival della canzone italiana.

Solo la scorsa settimana Amadeus aveva rivelato i nomi dei tre superospiti nell’edizione 2023: sul palco dell’Ariston per la prima volta insieme ci saranno infatti Gianni Morandi, che sarà co-conduttore, Al Bano e Massimo Ranieri. Già svelati poi i supersospiti della prima sera, ovvero i vincitori della scorsa edizione, Mahmood e Blanco, in vetta alle classifiche con la loro Brividi.

Il testo di Giorgia in rete

Ma il Festival della canzone italiana tra annunci e polemiche, atteso per il 7 febbraio, ultima serata 11 febbraio, ha già fatto molto parlare d sé. Tra gli ultimi incidenti, la diffusione in rete del brano di Giorgia 'Parole dette male'. Ma questo non dovrebbe pregiudicare la sua partecipazione al festival. A pubblicare per primo il testo sarebbe stato il negozio di musica specializzato nella vendita online, Discoteca Laziale, che, nel giorno dell'apertura del preorder del nuovo album 'Blu1' in uscita il 17 febbraio, avrebbe pubblicato su una pagina dedicata all'album anche il booklet con i testi delle canzoni.

L'errore è stato rapidamente corretto, togliendo il testo ma qualcuno aveva già fatto uno screeshot che ora circola sul web. I testi delle canzoni di Sanremo non possono essere rivelati se non quando previsto dal Festival (in genere i testi integrali escono su 'Tv Sorrisi e Canzoni' ad una decina di giorni dal Festival). Ma la cantante difficilmente rischierà sanzioni e tantomeno l'eliminazione. Ci sono troppi precedenti di canzoni spoilerate in audio-video (gli ultimi i casi di Fedez e Morandi) per poter pensare di punire l'artista romana per una colpa non sua.