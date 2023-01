Sanremo 2023, Amadeus: «Madame? Sarebbe un errore estrometterla»

Martedì 17 Gennaio 2023, 14:07 - Ultimo aggiornamento: 15:21

La mattinata dedicata agli ascolti in anteprima dei brani del Festival di Sanremo 2023 è stata l’occasione per fare il punto sulla kermesse. Amadeus racconta ciascuna delle donne al suo fianco all’Ariston. “Ognuna di loro ha un mondo che mi affascina e una grande personalità – spiega – e ognuna ha totale libertà. Sono sempre loro a propormi qualcosa, un tema di cui parlare o su cui porre l’attenzione. E anche quest’anno sarà così, in modo molto naturale. Ci saranno argomenti estremamente importanti e sono felice che accada”. Impossibile, a proposito di donne, non toccare il caso Madame, al momento sotto indagine per aver presentato un falso green pass. “Non cambia nulla – dichiara Amadeus – io valuto la canzone e non anticipo la magistratura. Credo che sarebbe un grandissimo errore da parte mia se la estromettessi, quindi è in gara a tutti gli effetti”.

Foto Kikapress / Music: «Elevate» from Bensound.com

