Amadeus: «Blanco mi ha chiamato, la sua rabbia mi ha stupito ma non voleva mancare di rispetto»

Giovedì 9 Febbraio 2023, 08:51

La prima serata del Festival di Sanremo 2023 è archiviata, e c’è innegabilmente soddisfazione per l’apprezzamento del pubblico. Tuttavia, a lasciare l’amarezza in bocca non può che essere la performance, o non performance, di Blanco. Innanzitutto, da parte della dirigenza Rai arriva un’ammissione delle responsabilità sul problema tecnico. “C’è stato un errore tecnico nella consegna del ricevitore. A Blanco è stato assegnato un ricevitore sbagliato senza il segnale il cuffia. Lui non sentiva e al mix non è arrivata la voce sul problema”. Di seguito, invece, le parole di Amadeus. “Era previsto che Blanco dovesse fare qualcosa con i fiori [..] ma ho percepito che c’era un’esagerazione rispetto alle prove”. Conclude: “È stata una sorpresa per me vederlo così, ma non mi sento di dargli una punizione. Vorrei solo che capisse lo sbaglio. Ecredo lo abbia già fatto”. Foto Kikapress / Music: «Elevate» from Bensound.com

