Sanremo 2022, Tananai: «Omaggio la Carrà per il suo messaggio rivoluzionario»

Mercoledì 2 Febbraio 2022, 16:56

Dopo la partecipazione a Sanremo Giovani con Esagerata, Tananai entra di diritto tra i Big del Festival di Sanremo con il brano Sesso Occasionale. Il brano è scritto e composto dallo stesso Alberto Cotta Ramusino, nome all’anagrafe dell’artista, in collaborazione con Davide Simonetta, Paolo Antonacci e Alessandro Raina. La produzione è di d-whale. «Devo dire che, rispetto a Sanremo Giovani, si percepisce un’aria del tutto diversa. - ci dice Tananai - Capisci che l’Italia si sta fermando, lo percepisci. Sto affrontando Sanremo come penso di aver affrontato dei viaggi quando ero piccolo. Un po’ curioso e un po’ col timore di quello che può succedere. Ma con la voglia di portarmi a casa quanto di più bello possibile. Sto capendo che è quasi più un’esperienza di vita che un’esperienza musicale. Ti rendi conto di come reagisci tu in certe situazioni inimmaginabili». Foto: Leandro Emede per W4Y

LEGGI ANCHE: I ‘Piccoli Boati’ di Tananai: «Canto le diverse fasi di una relazione»