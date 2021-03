6 Marzo 2021

di Riccardo De Palo

(Lettura 3 minuti)







Molto si chiedono come vengono valutate le scelte delle diverse giurie, e come si deciderà chi sarà il prossimo vincitore di Sanremo. Ecco come funziona.

Le quattro giurie - quella demoscopica, quella dei coristi e dell’orchestra, la giuria della sala stampa e quella popolare - sono chiamate anche quest’anno a decidere il vincitore. La prima è un campione statistico di 300 persone, rappresentativo per fasce di età e preferenze musicali differenti; la giuria della sala stampa è formata dai giornalisti accreditati a Sanremo (circa 170, causa pandemia), che votano anche in remoto; ci sono poi i giurati formati dagli orchestrali e dal coro di Sanremo; e infine il pubblico, che vota attraverso il televoto.

Sanremo 2021, la classifica: Colapesce Dimartino vincono la quarta serata, ma Ermal Meta resta in vetta

<h2>Le modalità del televoto</h2>

Gli spettatori potranno chiamare i numeri 894.001 (da fisso) oppure 475.475.1 (da mobile). Il voto tramite chiamata telefonica è ammesso solo per i numeri fissi italiani, escludendo telefoni pubblici, cellulari, o fissi all’estero. Con il cellulare, si vota via SMS, esprimendo il codice a due cifre di identificazione della canzone-artista scelto, che verrà dato nel corso della serata. La votazione, promette il regolamento, “avverrà nel rispetto del regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in materia di trasparenza ed efficacia del servizio di Televoto approvato con delibera n 38/11/CONS e successive modificazioni”. I costi della chiamata sono 0,51 euro per il fisso, e 0,50 per gli SMS da telefono mobile.

La classifica generale prima della finale #Sanremo2021 pic.twitter.com/6LHnqwHkZ6 — Festival di Sanremo (@SanremoRai) March 6, 2021

Sanremo 2021, Amadeus: «Non farò il terzo Festival». Alessandro Cattelan verso la Rai: si ragiona su un evento

Stando al regolamento, il meccanismo è chiaro. Nella prima serata, la Giuria Demoscopica ha determinato la classifica delle prime 13 canzon in gara eseguite. Nella seconda, la stessa giuria ha valutato gli altri tredici brani in concorso. Nella terza serata, quella delle cover, i musicisti e i coristi componenti l’orchestra del festival hanno espresso le loro valutazioni sulle 26 canzoni d’autore proposte dagli artisti in gara. Il risultato, è stato, recita il regolamento, “la media tra le percentuali di voto ottenute in Serata dagli Artisti e quelle ottenute dalle canzoni/Artisti nelle Serate precedenti”.

Ieri, nella semifinale, il peso della sala stampa ha determinato il 25 per cento del peso complessivo, che non ha spostato dal primo posto (parziale) il grande favorito Ermal Meta, in gara con “Un milione di cose da dirti”, anche se la scelta dei giornalisti è caduta su Colapesce e Dimartino. La nuova classifica è stata determinata dalla media delle percentuali di voto da queste ottenute nel corso della puntata e quelle ottenute nelle serate precedenti.

Con la serata finale, questa sera, entra in campo il pubblico, che esprime le sue preferenze attraverso il televoto. Al termine, come da regolamento, verrà stilata una classifica determinata dalla media tra le percentuali di voto determinate dal pubblico e quelle ottenute nelle serate precedenti.

Ma non è finita qui. I tre primi classificati dovranno passare di nuovo l’esame di tre giurie: di nuovo il pubblico, attraverso il televoto, la giuria demoscopica e quella della sala stampa. Il peso sarà così ripartito: giuria demoscopica 33%; sala stampa,tv, radio e web 33 %; televoto 34 %. Il pubblico avrà quindi un peso leggermente superiore a quello delle altre giurie. L’artista che si classificherà per primo sarà il vincitore di Sanremo 2021.