Tamponi a raffica. Microfoni igienizzati si continuo. Misurazione della febbre ad ogni tornello. E si sa: Sanremo è Sanremo ma al tempo del Covid è un Sanremo diverso da sempre. E vista la difficoltà di mescolarsi troppo nello show sul palco dell’Ariston non c’è nulla di meglio di usare la radio, che è più solitaria e basta un microfono (ben sanificato) per parlare a tutti, per in Sanremo in cui la voce più dei corpi si prenderà la scena. E infatti Amadeus conferma: «Sarà un festival molto radiofonico». E non si riferisce solo alla formula dello show senza pubblico in sala. Ma anche al fatto che quest’anno la voce ufficiale del Festival, Rai Radio2, si piazza in uno spazio esclusivo in mezzo alla sala. Platea vuota ma con il box radiofonico - un glass biz - di Radio2 per 100 ore di diretta anche video su RaiPlay. Fiorello è tutto eccitato: «La radio, la radio... Viva la radio! E anche la tivù».

Si parte domani con Andrea Delogu, Ema Stokholma e Gino Castaldo che saranno al “centro del Festival” su Radio2 per commentare lo spettacolo, la musica e le canzoni e per accogliere gli artisti dopo ogni esibizione per un primo commento a caldo. Un po’ come si fa nelle partite di calcio tra il primo e il secondo tempo. Insomma diretta radiofonica e diretta visual su RaiPlay, per sentire e guardare il Festival da un’altra angolatura e per ascoltare la voce ancora emozionata dei cantanti in gara. E ancora: Radio2, la rete diretta da Paola Marchesini, racconterà il Festival con un’offerta crossmedia e social, con extra e contenuti speciali. E la distanza fisica si può battere con la prossimità della radio, che ci fa sentire vicini anche se siamo lontani.

Sanremo 2021, la diretta. Amadeus: «Laura Pausini ospite mercoledì». Domani 13 big sul palco. Fiorello: «Ama? Neanche Renzi ci separa»

Sanremo 2021, i big sul palco nella prima serata di domani

© RIPRODUZIONE RISERVATA