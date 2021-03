Beatrice Venezi (9) «Non ho voglia di travestirmi da uomo per dimostrare che so dirigere un’orchestra», ha dichiarato. Cosi, sul palco di Sanremo, la direttrice d'orchestra mostra tutta la sua femminilità in un abito bustier di Giorgio Armani color magenta con drappeggio centrale e impreziosito da ricami in cristalli blu. Ed è una sinfonia.

Ultimo aggiornamento: 21:24

