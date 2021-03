Sanremo 2021, pagelle prima serata. Giovanna Civitello 5, i social bocciano la moglie di Amadeus

Sanremo 2021 parte già con qualche veleno.

Giovanna Civitello, la moglie di Amadeus debutta al PrimaFestival e non convince. Il popolo social la boccia: voto 5. Non è facile avere i riflettori puntati addosso e soprattutto con non pochi pregiudizi. Impacciata, poco naturale: ci si chiede se fosse il caso di portarla al Festival. Come congiunta va bene, come presentatrice un po' meno.

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI Sanremo 2021, il vestito di Fiorello e quello di Elena Faggi: scatta... LA STAR Sanremo 2021, Fiorello (cappa e rossetto) bacia Amadeus e prende in...

Fiorello (cappa e rossetto) bacia Amadeus e canta "Grazie dei Fiori"

Questo PrimaFestival desta già più preoccupazione della variante inglese #Sanremo2021 — Kobayashi (@K0bayashi) March 2, 2021

Ultimo aggiornamento: 21:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA