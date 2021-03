Dovranno arrivare all'Ariston già vestiti e come ci ha tenuto a precisare Orietta Berti (che è una che di Festival se ne intende) «mica posso arrivare tutta stropicciata». Così, quest'anno, i look di Sanremo 2021 sono stati visti e rivisti, cambiati all'ultimo.

Amadeus 9 Ci ha abituati: squadra che vince non si cambia, neppure per lo stilista. Indosserà abiti custom made appositamente realizzati per l'occasione da Gai Mattiolo, confermando dunque lo stesso designer che l'aveva vestito lo scorso anno con una serie di giacche luccicanti e smoking da sera. Gai Mattiolo ha preparato ben 16 look diversi, «per lasciarlo libero di scegliere in base allo stato d’animo del momento.

Fiorello 10. Fa il verso ad Achille Lauro. Si presenta al Festival con rossetto nero, occhiali da rocker e un vestitone tempestato di fiori, 21 chili di mantello: «Questo è solo l'accappatoio di Lauro», precisa. Fiorello rimane comunque fedele al re della moda italiana: Giorgio Armani. Quest'anno farà fa l’elegantone in stile Hollywood Anni 30-40, versione Cary Grant in velluto e gessato e anche lane.

Arisa voto 7 Il tailleur rosso e una rosa stretta tra le mani sono un omaggio alle donne che non hanno paura. «Nella vita si deve essere felici. Si può fare», aveva detto parlando della sua "Potevi fare di più" scritta da Gigi D'Alessio. Azzeccato dunque il messaggio simbolico. Un po' meno i dettagli. Peccato per le unghie un pò troppo Crudelia Demon e il rossetto troppo scuro. L'acconciatura? Non classificata.

Matilda De Angelis 6 Il suo Prada color amaranto non convince. Fiocconi sulle spalle e quel gonnellone sblusato ai lati fa un po' effetto tendone. E' giovane, bella e un talento italiano che ci ha reso fieri a Hollywood. Si poteva fare di più.

Zlatan Ibrahimovic 3 Perché si è ricamato sulla giacca il suo nome a caratteri cubitali tipo grembiule scolastico? Aveva paura che qualcuno non lo riconoscesse? Il campione del Milan che sfoggia un look firmato Dsquared2 non va. E poi Ibra, ti prego, la camicia mettila dentro ai pantaloni.

Alessia Bonari 9 L'infermiera simbolo della lotta al Covid è semplicemente splendida. Elegantissima in un abito lungo Armani color pesca ricamato e senza spalline, impreziosito da un collier di brillanti. Merita solo un voto alto.

Tutti gli occhi sono puntati su Achille Lauro: riuscirà a superare le straordinarie performance dello scorso anno? Dopo il successo dei look inconsueti firmati Gucci, c'è grande attesa per vedere in che modo presenterà i suoi "quadri" in ogni puntata. Ancora non è certo se vestirà Gucci ma a seguire la sua immagine sarà ancora una volta lo stylist Nicolò Cerioni, autore degli spettacolari look tematici dello scorso anno.

Orietta Berti. Altro che Lady gaga. La nostra Orietta nazionale, 77 anni, quest'anno sul palco dell'Ariston apparirà con una serie di completi appositamente creati per lei da Giuliano Calza, giovane designer napoletano del marchio GCDS. Tra questi spicca un look con eco pelliccia rosso fuoco a forma di conchiglia su cui è stampato in rosa confetto il nome Orietta.

Elodie, altra super ospite, indosserà una seria di abiti da sogno di differenti stilisti, sia italiani che non. Elodie è legata al brand Versace che l'ha vestita lo scorso anno, dunque potrebbe vestirla anche per il nuovo palco.

Maneskin Eccentrici, moderni, super sexy: il quartetto ci ha sempre abituato a dei look stravaganti. A seguirli sul palco dell'Ariston sarà Etro. Ispirazione glam rock per i 20enni rocker italiani e quindi bretelle, vestaglia in velluto devoré per Damiano David.

Negramaro La loro è una scelta al passo con i tempi e la moda low cost. Per Sanremo vestiranno una selezione prevalentemente di capi sostenibili, fatta all'interno dell'ampio assortimento offerto da Zalando.

Abiti eleganti, ma super colorati: dal malva dell'abito Viggo, al grigio vibrante del completo firmato Selected Homme, al dusty pink del completo Lindbergh.

