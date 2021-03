Sanremo 2021, le pagelle dei look: Greta Zuccoli in rosso (8)

Fiorello (5) Una volta poteva essere divertente, la seconda diventa noioso. L'imitazione di Lauro vestito di piume nere stufa. Fiore puoi fare di più.

Greta Zuccoli (7) Finalmente una giovane che non si vergogna di esserlo. Il mini abito rosso di pailettes, accompagnato da un plateau vertiginoso, è azzeccatissimo.

Orietta Berti Altro che Achille Lauro. Orietta nazionale, alla sua 11esima volta a Sanremo, quest'anno ha deciso di sparigliare le carte e se il brano con cui gareggia, “Quando ti sei innamorato“, si preannuncia come un grande classico sanremese, non si può dire lo stesso per il suo look creato appositamente per lei dallo stylist Nick Cerioni, lo stesso che lo scorso anno ha ideato gli outfit iconici proprio di Lauro. Una grande pelliccia rossa a forma di conchiglia con il nome “Orietta” scritto sulla schiena a caratteri cubitali rosa shocking.

Gaia L'ex ragazza di Amici si è rivolta all'eleganza di Salvatore Ferragamo. Il direttore creativo della Maison, Paul Andrew, ha ideato personalmente il look per il debutto, dando vita a qualcosa di glamour ma allo stesso tempo sensuale. L'ex di Amici indosserà un una top in pura seta finissima bianco sporco, un modello con collo a lupetto e delle lunghe frange sui polsi, abbinato a un corsetto dello stesso colore portato a vista. A completare il tutto ci saranno dei pantaloni a zampa in fil coupè sfrangiato jacquard con inserti di georgette negli spacchi.

