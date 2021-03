Sanremo 2021, Ibra a Mihajlovic: «Quando ho saputo della leucemia, non avevo il coraggio di chiamarti». Poi cantano i Nomadi

Sinisa Mihajlovic è ospite di Sanremo 2021, fortemente voluto da Zlatan Ibrahimovic. I due ripercorrono le tappe della loro amicizia. Si sono "conosciuti" con una testata nel 2005 - Sinisa era nell'Inter, Ibra nella Juve - poi sono diventati grandi amici nella stagione giocata insieme all'Inter nella stagione successiva. Raccontano le rivalità, le invidie reciproche e la battaglia dell'allenatore del Bologna contro la leucemia. «Quando l'ho saputo non avevo la forza di chiamarlo - racconta Ibrahimovic - e non riuscivo a parlare, era lui che dava forza a me dicendo: è un piccolo momento che passa, ma tutto andrà bene». E Mihajlovic confessa di averlo "corteggiato" per portarlo al Bologna. Finisce in musica, con il quartetto sulle note di "Io vagabondo" dei Nomadi con Amadeus e Fiorello che ribattezza subito il gruppo "gli Abbadeus".

Ultimo aggiornamento: 23:57

