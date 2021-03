Sanremo 2021, Fiorello si collega con l'ologramma di Vincenzo Mollica dal "balconcino"

Il primo Sanremo senza Vincenzo Mollica? Niente affatto. Fiorello si è collegato con il Tg1, direttamente dal "balconcino" di Mollica a Sanremo, in compagnia dell'ologramma del celebre giornalista Rai. «Guarda, posso passarti attraverso», scherza lo showman. «Fai di me ciò che vuoi», risponde l'ironico Mollica.

Per il primo collegamento pre-festival senza Vincenzo Mollica e il celeberrimo balconcino (abolito anche per evitare la tentazione di assembramenti davanti al Teatro Ariston), l'inviato del Tg1 Paolo Sommaruga si collega con Amedeus dalla platea vuota, diventata il simbolo più tangibile del festival segnato dalla pandemia. Ma a rievocare il mitico balconcino e il grande giornalista che ha raccontato tanti festival fino all'anno scorso, quando è andato in pensione, ci pensa Fiorello che si collega subito dopo dal balcone (ma senza affacciarsi) accanto ad un ologramma di Mollica mentre il giornalista è in collegamento telefonico da casa ad assicurare che non si perderà nemmeno un momento di questo festival, seguito «dal divano di casa».

