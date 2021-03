Sanremo 2021, diretta quarta serata: Amadeus e Beatrice Venezi con le Nuove Proposte, chiusura prevista alle 2.39

Sanremo 2021, la diretta della quarta serata del Festival. Dopo la serata dedicata a duetti e cover, la kermesse musicale riparte con la finale delle Nuove Proposte: in gara Davide Shorty con "Regina", Folcast con "Scopriti", Gaudiano con "Polvere da sparo" e Wrongonyou con "Lezioni di volo". I 26 big portano di nuovo sul palco dell'Ariston le canzoni con cui si sono presentati al Festival, a un passo dalla finalissima di domani. E poi gli ospiti fissi Zlatan Ibrahimovic e Achille Lauro. In co-conduzione con Amadeus e Fiorello spazio a Barbara Palombelli e la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi (chi è). Sul palco anche Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Mahmood e Matilde Gioli. La scaletta, stando a quanto trapelato, riporta come orario di fine della serata le ore 2.39.

Sanremo 2021, la scaletta della quarta serata. Questa sera il vincitore delle Nuove proposte

La diretta

Ore 21.04. Tocca ora a Folcast con "Scopriti".

Ore 20.58. Si parte con Davide Shorty e la sua canzone "Regina".

Ore 20.56. Il conduttore invita sul palco Beatrice Venezi, direttrice d'orchestra che condurrà insieme ad Amadeus la finale delle "Nuove Proposte".

Sanremo 2021, Beatrice Venezi, chi è la direttrice d'orchestra super ospite della quarta serata

Ore 20.51. Tocca a Fiorello aprire la quarta serata del Festival di Saneremo, entrando in scena con la parrucca anni '80-'90, un assaggio dell'annunciato duetto su "Siamo donne", portato all'Ariston da Sabrina Salerno e Jo Squillo nel 1991. «Con i baffetti tagliati mi dicono che assomiglio a D'Alema senza baffetti», scherza, mentre saltella e invita a «fare sport: muovetevi, sennò non ci arrivate all'età mia. Bisogna fare sport: da ragazzini si fa il calcio, poi il calcetto, poi il tennis, poi le bocce. Più il tempo passa, più le palle rimpiccioliscono».

