Sanremo 2021, la serata delle cover: da Guccini a Celentano, tutto quello che vedremo

Il 'debuttò di Francesco Guccini, mai scelto prima per la serata delle cover, e un'inedita doppietta di Giovanni Lindo Ferretti sono tra le curiosità delle canzoni scelte dai Big di Sanremo 2021 per la serata di giovedì 4 marzo, dedicata all'esecuzione di brani che hanno fatto la storia della musica italiana. Sempre gettonatissimo Lucio Battisti, scelto da tre artisti, e anche Ornella Vanoni e Jovanotti, scelti entrambi da due Big. E poi il Celentano di 'Prisencolinensinainciusol' scelto da Madame e il 'Cyranò di Guccini scelto da Irama. E ancora Battiato per Colapesce Dimartino, Dalla per Ermal Meta, Pino Daniele per Arisa, Gabriella Ferri per gli Extraliscio, Luigi Tenco per Gaia, Sergio Endrigo per Orietta a Berti, Rino Gaetano per il conterraneo Aiello. C'è un omaggio a tante anime diverse della storia della musica pop e d'autore nelle scelte dei 26 Big che nella terza serata del festival saranno chiamati a cimentarsi con un brano edito, che potranno eseguire anche insieme ad un ospite. Sicuramente attirerà l'attenzione anche la scelta 'politicà de Lo Stato Sociale che canterà 'Non è per semprè degli Afterhours insieme a Sergio Rubini «e i lavoratori dello spettacolo».

L'interprete originale

Tanti sono i Big che canteranno la cover duettando con l'interprete originale. É il caso di Fasma che canterà 'La finè con Nesli, de La Rappresentante di Lista che duetterà con Donatella Rettore sulle note di 'Splendido Splendentè, di Noemi che intonerà 'Prima di andare vià con Neffa e di Willie Peyote che avrà al suo fianco Samuele Bersani per cantare 'Giudizi Universalì. Ancora di più quelli che non hanno indicato ospiti per la loro cover: Annalisa che canterà 'La musica è finità di Ornella Vanoni, Arisa 'Quandò di Pino Daniele, Colapesce Dimartino 'Povera Patrià di Franco Battiato, Irama 'Cyranò di Francesco Guccini, Madame 'Prisencolinensinainciusol' di Adriano Celentano, Malika 'Insieme a te non ci sto più' di Caterina Caselli. Senza ospiti anche il duo Fedez-Michielin.

Le cover più gettonate

Le cover più gettonate sono state quelle di Lucio Battisti: Bugo canterà 'Un'avventurà con i Pinguini Tattici Nucleari, i ComaCose 'Il mio canto liberò con Alberto Radius e i Mamakass. Ma Battisti con 'La canzone del solè è entrato anche nel medley che Ghemon eseguirà con i Neri Per Caso e che include anche 'Le ragazzè, 'Donnè e 'Acqua e saponè. Medley anche per Francesca Michielin e Fedez che, senza alcun ospite previsto al momento, uniranno 'Del Verdè di Calcutta e 'Le cose che abbiamo in comunè di Daniele Silvestri. A scegliere Ornella Vanoni, oltre ad Annalisa, anche Francesco Renga che canterà 'Una ragione di più' con la vincitrice di 'X Factor' Casadilego. Jovanotti è stata la scelta di Fulminacci, che intonerà 'Penso positivò con Valerio Lundini e Roy Paci, e di Random che ha optato per 'Ragazzo fortunatò in duetto con The Kolors. Due diversi periodi di Giovanni Lindo Ferretti per i Maneskin, che canteranno 'Amandotì dei Cccp con Manuel Agnelli, e per Max Gazzè, che invece si cimenterà in 'Del Mondò dei Csi con la M.M.B., band di eccezionali musicisti con cui ha già collaborato.

E se Aiello ha scelto Vegas JOnes per duettare sulle note di 'Giannà di Rino Gaetano, Ermal Meta avrà accanto la Napoli Mandolin Orchestra per 'Carusò di Dalla. Peter Pichler duetterà con gli Extraliscio e Davide Toffolo per 'Rosamundà di Gabriella Ferri, Lous And The Yakuza canterà con Gaia 'Mi sono innamorato di tè di Luigi Tenco, i cantanti di The Voice Senior saliranno sul palco per cantare con Gio Evan 'Gli annì degli 883 e Orietta Berti avrà al suo fianco il giovane quartetto de Le Deva per cantare 'Io che amo solo tè di Sergio Endrigo. Nella serata di giovedì 4 marzo, gli artisti verranno votati dai musicisti e dai coristi componenti l'Orchestra del Festival. La media tra le percentuali di voto ottenute dai Big durante la serata Cover e quelle ottenute nelle serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 26 canzoni in gara.

