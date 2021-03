Sanremo 2021, Fedez-Michielin e Maneskin i più visti su Youtube (e smentiscono la demoscopica)

Il 71esimo Festival della canzone italiana è più che mai social, discusso e commentato su moltissime piattaforme da giovani e non: Facebook, Instagram, Twitter, Youtube e molte altre le piazze virtuali sintonizzate sull'hashtag #Sanremo2021. In particolare YouTube sembra essere tra le piattaforme preferite dal pubblico sanremese per rigodere dei momenti salienti della lunga puntata inaugurale.

Dall'acconciatura di Arisa, all'espressione di terrore di Fedez durante l'esibizione, sono moltissimi i dettagli della puntata del 2 Marzo, potenzialmente sfuggiti agli spettatori meno attenti. Così, a quasi 24 ore dalla prima serata del Festival di Sanremo 2021, superano i 4 milioni le visualizzazioni delle esibizioni dei 13 Big in gara sul canale di RaiPlay. Il numero di views qui sembra costituire spontaneamente una classifica pop-social talvolta ben diversa da quella demoscopica annunciata sul finire della prima serata del Festival, che ha visto susseguirsi sul podio Annalisa, Noemi e Fasma.

A trionfare su Youtube è infatti l'esibizione di "Chiamami per nome", brano interpretato da Fedez e Francesca Michielin, che ha superato le 884.000 visualizzazioni. Al secondo posto, l'esibizione di Annalisa, sulle note di "Dieci", con 570.000 views. La terza performance più cercata e vista su Youtube è quella firmata Maneskin in "Zitti e buoni" con 560.000 visualizzazioni. Un terzo posto, anche il loro, che smentisce la settima posizione della classifica demoscopica.

