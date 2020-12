Sanremo, ecco i big: Renga, Orietta Berti, Gaia e Irama. Sorpresa Madame

Sono Francesco Renga, i Coma Cose e Gaia i primi tre big svelati da Amadeus che parteciperanno a Sanremo 2021. Nel corso del Sanremo Giovani trasmesso su RaiUno, i tre candidati sono stati primi a scendere dal palco. Gli altri campioni chiamati da Amadeus sono Irama (cinque anni fa iniziò con Sanremo Giovani e canterà "La genesi del tuo colore), Fulminacci (con "Santa Marinella"), Madame (con "Voce").

Francesco Renga canterà "Quando trovo te". "Sono felice di vedere la tua emozione come chi affronta quest'avventura la prima volta", gli dice Amadeus. Poi, i Coma Cose, per la prima volta alla kermesse canora con "Fiamme negli occhi" e Gaia con "Cuore amaro".

E poi Willy Peyote (con "Mai dire mai, la locura). Per Orietta Berti sarà la sua dodicesima volta. Ha avuto il Covid insieme al marito Osvaldo e per questo non è andata in onda dallo studio ma ha parlato con Amadeus a distanza. «Mi sono ripresa bene, sto aspettando di fare l'ultimo tampone e sono ancora in quarantena», ha detto in videocollegamento. Canterà "quando ti sei innamorato".

