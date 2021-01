«L'ignorante afferma, il colto dubita, il saggio pensa». Con un post - che sa tanto di frecciatina- su Instagram Amadeus o forse sua moglie Giovanna? (il profilo social è in comune) danno il buongiorno ai loro fan dopo le polemiche di questi giorni sull'opportunità o meno di realizzare Sanremo con la presenza del pubblico in sala e la voce, sempre più insistente, che se non ci saranno almeno i figuranti il conduttore potrebbe dare forfait. Nonostante le perplessità espresse ieri dal ministro Franceschini che ha dichiarato «l'Ariston è un teatro come tutti gli altri e quindi il pubblico, pagante, gratuito o di figuranti, potrà tornare solo quando le norme lo consentiranno», Amadeus infatti non intende fare dietrofront: non condurrà il Festival davanti ad una sala vuota. Ma la sua presa di posizione si sta rivelando un boomerang.

Sanremo 2021 con il pubblico? Ecco l'escamotage che vorrebbe adottare la Rai

Gli attacchi social

Sui social, e non solo, il conduttore è stato infatti duramente attaccato dagli utenti. «Un saggio penserebbe che non è opportuno organizzare una manifestazione come Sanremo in un periodo di morti e restrizioni», scrive qualcuno. E ancora: «Sanremo non ci cambia la vita. Pensa a tutti quei lavoratori dello spettacolo senza lavoro da un anno, abbi rispetto senza pensare alle tue tasche». Nel mirino non c'è solo il cachet del conduttore ma anche la situazione dei teatri e dei cinema ormai chiusi da mesi in tutta Italia e delle centinaia di persone rimaste senza lavoro. «Se apre l'Ariston aprissero tutti i teatri», scrivono. E ancora: «Pensate solo ai vostri guadagni, del Covid non vi interessa nulla», mentre qualcuno gli consiglia: «Un po' di umiltà non guasterebbe. In questo periodo urge fare due passi indietro. Rimandalo se puoi, i sacrifici sono necessari per tutti».

Duro anche il consigliere di amministrazione della Rai Riccardo Laganà che sul suo profilo Facebook scrive: «Trovo del tutto irrispettoso nei confronti del CdA far trapelare ipotesi o presunte minacce di lasciare la conduzione e direzione artistica del Festival di Sanremo 2021 proprio durante la riunione consiliare». «Le strutture Rai insieme alle istituzioni sanitarie e al Cts - ha aggiunto Laganà - stabiliranno la correttezza e la sicurezza rispetto modalità, presenza di pubblico, figuranti, navi e altre fantasie. Tutto solo nella esclusiva massima sicurezza per lavoratrici e lavoratori che da mesi lavorano per rendere grande e perfetto il festival di Sanremo. È tempo di un rispetto nei confronti del servizio pubblico da parte di collaboratori e rispettivi agenti. A ciascuno il suo».

Gli artisti

Contrario alla presenza di figuranti pagati in sala è anche Riccardo Muti che in un'intervista a Repubblica spiega: «Ho parlato con il ministro Dario Franceschini e gli ho detto con chiarezza come la penso sulla questione dei figuranti: è abominevole». «Ho scambiato con Franceschini quattro chiacchiere - afferma il maestro Muti - che si possono riassumere in tre punti fondamentali. Il primo è l'augurio che tutti noi possiamo uscire dalla pandemia, che il mondo della cultura possa ricominciare a fare le cose, che si potrebbe aprire al più presto i teatri al pubblico. Con le cautele del caso, naturalmente. Il secondo, è che la legge - come è scritto nei tribunali - è uguale per tutti. E se si chiude, devono chiudere tutti. Il terzo, sulla diatriba Sanremo e l'idea di usare figuranti pagati come pubblico per l'Ariston il mio giudizio è uno: è semplicemente una cosa abominevole. E, tra l'altro, potrebbe rappresentare un precedente gravissimo».

«Il dibattito su Sanremo 2021, pubblico sì/no, figuranti sì/no , è stucchevole e irrispettoso nei confronti del pubblico, dei lavoratori di teatro e cinema che stanno morendo di fame per il Covid 19 e la sua mala gestione - scrive su Twitter l'attore e regista Ricky Tognazzi - Basta! Possiamo per una stagione fare a meno di Sanremo».

