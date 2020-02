Sanremo 2020, Rula Jebreal: «Il monologo scritto a quattro mani, ecco com'è nato».

Il suo monologo è stato il momento più toccante della prima serata del Festival di Sanremo. Rula Jebreal ha sbaragliato tutti parlando delle donne vittime di violenza senza essere mai banale. E il giorno dopo svela alcuni retroscena sulla polemiche che hanno accompagnato la sua presenza sul palco accanto ad Amadeus.

«Le polemiche di Lega e Fratelli d'Italia mia hanno lasciato scioccata, qualcuno era persino per il contradduitorio. Dalla Rai ho ricebvutio grand sostegno e una liberta totale. Il direttore di Ra1 mi ha commosso e sostenuto fino in fondo». E pori rivela che il monologo recitato citando i testi di alcune tra le canzoni italiane più famose, da La Cura di Battiato alla Donna Cannone di De Gregori, è stato scritto con la giornalista Selvaggia Lucarelli: «Mi ha aiutato a dire le cose giuste».

Rula Jebreal, ecco cosa ha detto. «Troppe donne stuprate due volte, come mia madre»

«Rula appare battagliera - dice la Lucarelli - ieri è uscita la sua vera anima». «Dire quelle parole è stata dura - ammette Rula - ma l'energia in sala era bellissima».



«Tutto è nato da una telefonata che mi ha fatto Rula la settimana scorsa nella quale mi diceva che le piace comescrivo e mi ha voluto incontrare. Mi ha parlato di quello che voleva dire, quello che voleva raccontare, mi ha fatto leggere quello che era stato già buttato giù dagli autori Rai, e man mano abbiamo costruito insieme il testo che poi Rula ha letto e interpretato a Sanremo». Cosìracconta come è nata la collaborazione con Rula Jeabreal.

«Molto ha fatto la sua interpretazione e la sua commozione, la forza della sua storia. - continua Lucarelli - Credo che Rula abbia compreso che dieci minuti da sola sul placo di Sanremo voleva dire avare l'occasione di poter dire qualcosa di forte, di poter lanciare un messaggio forte a tantissime persone in un contesto giusto, di silenzio di attenzione e un poco solenne come quello di Saremo quando si spengono le luci»

«Rula ha compreso che le sue parole non potevano essere sbiadite - dice ancora Lucarelli - ha scelto di scoprirsi , di raccontare la cosa più dolorosa e più importante della sua vita a milioni di persone e ho apprezzato il suo coraggio, la sua forza di arrivare fino in fondo. Lei tanto battagliera, tanto ferma nel suo lavoro di giornalista ha tirato fuori la sua fragilità ed è stato bellissimo. Ha poi avuto la forza di non piangere durante il monologo, ma io mi sono commossa come tanti, tantissimi altri in sala e credo anche a casa».

«Altre, future collaborazioni? Non lo so, lei vive a New York io qui, - conclude Lucarelli - ci siamo sentite anche poco fa e abbiamo deciso per il momento di prendere un caffè insieme: c'è tanto affetto reciproco e tanto rispetto, vedremo»