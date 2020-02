Sanremo 2020, oggi la prima serata. Rula Jebreal: «La violenza sulle donne? E' un tema apartitico»

Inizia stasera il Festival di Sanremo. Sarà la serata di Diletta Leotta e Rula Jebreal, presenti in conferenza stampa accanto ad Amadeus e a Nicola Savino.«Volevo che fosse un festival femminile all'insegna delle donne e delle storie: sono fiero e onorato di avere tante donne nel mio Sanremo», esordisce Amadeus. «Fiorello sarà il vero conduttore? Siamo amici da 35 anni, la sua presenza è una valore aggiunto di amicizia. Niente e nessuno può attaccarla. Se Fiore è il nostro attaccante sono l'uomo più felice al mondo».

«Sono emozionatissima - dice la Leotta - non vedo l'ora di scendere in campo con il mio mister Amadeus: sono contenta di giocare insieme a lui e a una donna fantastica come Rula».

Prende poi la parola Rula Jebreal che affronterà un tema quanto mai attuale, basta pensare che solo negli ultimi 7 giorni ci sono stati sei femminicidi. «E' un'emergenza internazionale - dice - mentre vi parlo, ci sono donne che vengono messe in prigione solo perché chiedono diritto al voto come in Arabia Saudita o chiedono di guidare una macchina. E' un tempa apartitico, culurale. Sono felice di poter parlare stasera davanti a mia figlia, dirò cose che non ho mai detto nemmeno a me stessa. E non riguarda solo le donne. Io voglio parlare anche agli uomini».

Stasera ci sarà anche Jessica Notaro, sfergiata con l'acido dal suo ex e canterà una canzona scritta insieme ad Ermal Meta: «Un manifesto per tutti che racconta quello che ha subito Jessica», spiega Amadeus.

Prima serata

L'uscita dei 12 big: Irene Grandi, Marco Masini, Rita Pavone, Achille Lauro, Diodato, Le Vibrazioni, Anastasio, Elodie, Bugo e Morgan, Alberto Urso, Ricky e Raphael

Nuove proposte: Eugenio in via di Gioia controTecla, Fadi contro Leo Gassmann: da qui usciranno i primi due semifinalisti del confronto nuove proposte.

Modifica gara nuove proposte venerdì: in prima fascia i due finalisti verranno messi l'uno contro l'altro con una selezione importante del brano: esattamente la modalità con cui da 5 anni viene eletto il campione di Sanremo.

GLI OSPITI

Super ospite Tiziano Ferro che interpreterà "Nel blu dipinto di blu", "Almeno tu nell'universo" e "Accetto miracoli".

