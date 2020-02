Sanremo 2020, terza serata è ancora record: 54,5%. Stasera Clerici e la fidanzata di Valentino Rossi (e torna Fiorello)

«Fiorello non c’è. E si vede. La terza serata del Festival di Sanremo è obiettivamente la più noiosa. Ma macina ancora ascolti da record. Sono stati 9 milioni 836mila, pari al 54.5% di share, i telespettatori che hanno seguito ieri su Rai1 la terza serata di Sanremo, dedicata alla cover dei grandi successi della storia del festival, che ha visto l'intervento del premio Oscar Roberto Benigni. L'anno scorso la terza serata del festival aveva raccolto in

media 9 milioni 409mila spettatori con il 46.7% di share.

NUOVO RECORD Il 54.5% raggiunto dalla terza serata rappresenta il miglior risultato dal 1997, quando la terza serata del festival, condotto da Mike Bongiorno con Piero Chiambretti, fece segnare il 55.5%.

La prima parte del festival (dalle 21.28 alle 23.47), che conteneva l'intervento di Benigni, ha ottenuto ben 13.533.000 spettatori con il 53,6% di share. Oltre mezzo milione in più della serata di mercoledì e oltre un milione in più del debutto di martedì.

La seconda parte (dalle 23.51 all'1.59) è stata vista da 5.636.000 spettattori con il 57,2% di share. La serata delle cover targata Amadeus batte decisamente quella del Baglioni Bis, che ottenne l'anno scorso 10.851.000 spettatori con il 46,4% nella prima parte e 5.126.000 spettatori con il 49,1% nella seconda parte.

«Sono commosso - dice Amadeus commentando i dati - le persone attorno a me si sono fidate e per me è stato importante».

QUARTA SERATA

Prime donne stasera saranno Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello. Non mancheranno inoltre Fiorello e Tiziano Ferro, presenze fisse sul palco dell’Ariston. Per quanto riguarda gli ospiti invece si registra una certa varietà generazionale. Dopo Lewis Capaldi, spazio a un’altra artista di fama internazionale: Dua Lipa. Salirà sul palco dell’Ariston anche Ghali. Entrambi rappresentano le nuove generazioni, proponendo generi differenti. Non si può guardare al futuro però senza ben conoscere il proprio passato. Amadeus avrà dunque modo di presentare anche Gianna Nannini e Johnny Dorelli nel corso della quarta serata

