Sanremo 2020: le date, i cantanti big, le canzoni, gli ospiti e le vallette. Tutto quello c'è da sapere sulla kermesse musicale

Finalmente sta per alzarsi il sipario sulla kermesse musicale per eccellenza. E' tutto pronto per il Festival di Sanremo 2020, evento musicale e televisivo dell'anno. Dalle polemiche che hanno investito il 70esimo Festival, a tutte le scelte di Amadeus, il conduttore e direttore artistico della manifestazione, ai cantanti in gara, i cosiddetti big con le loro canzoni, e senza scordare le nuove proposte. Ma parliamo di date: il Festival inizia martedì 4 febbraio e termina sabato 8, con un teatro Ariston esaurito da tempo, è impossibile trovare un biglietto per vedere dal vivo i cantanti. Un ruolo di primo piano, nonostante le tante polemiche che ci sono state, lo svolgeranno le donne. Se una volta venivano chiamate - impropriamente - vallette di Sanremo, oggi siamo davanti a delle vere e proprie co-conduttrici, in alcuni donne che hanno fatto la storia della Televisione come Mara Venier o Antonella Clerici.



FESTIVAL DI SANREMO 2020 LE DATE 4-8 FEBBRAIO

FESTIVAL DI SANREMO 2020 I CANTANTI BIG

Come da tradizione il Festival di Sanremo si tiene all'inizio del mese di Febbraio, precisamente durante la prima settimana del secondo mese dell'anno. Quest'anno le date per il Festival di Sanremo vanno dal 4 a 82020.In realtà il conduttore, Amadeus, e i cantanti big e le nuove proposte sono a Sanremo da giorni, impegnati nelle prove. Inoltre, lunedì, il giorno prima dell'esordio, si terrà la conferenza stampa di presentazione del festival nella sala stampa della cittadina della rivieraSaranno ben 24 i cantanti che si alterneranno sul palco dell'Ariston durante questo Sanremo 2020. Tutti scelti dal direttore artistico Amadeus: ci sono grandi ritorni, come quello di Rita Pavone, senza dimenticare chi ha fatto la storia del Festival. Il conduttore Amadeus ha paragonta la scelta dei 24 cantanti big e delle loro canzoni ad una sorta di playlist adatta a tutti i gusti, che tutti, dai nonni ai più giovani, potranno ascoltare sin dal giorno dopo il festiva.

Ecco la lista dei cantanti big e delle loro canzoni

FESTIVAL DI SANREMO 2020 LE NUOVE PROPOSTE

Oltre ai "cantanti Big", sul palco dell'Ariston si esibiranno i cosiddetti "Giovani", quelle che conoscevamo come "nuove proposte".

1. Leo Gassmann – Va bene così

2. Fadi – Due noi

3. Marco Sentieri – Billy Blu

4. Fasma – Per sentirmi vivo

5. Eugenio in via di Gioia – Tsunami

6. Tecla Insolia – 8 marzo

7. Matteo Faustini – Nel bene e nel male

8. Gabriella Martinelli e Lula – Il gigante d’acciaio



FESTIVAL DI SANREMO 2020 IL CONDUTTORE: AMADESU

SANREMO 2020 LE VALLETTE CO-CONDUTTRICI

Ha coronato un sogno. Il suo sogno: quello di condurre Sanremo. E il sogno di Amadeus si è avverato. Amadeus è il grande architetto di Sanremo 2020, direttore artistico, conduttore, e molto altro. Ospiti, cantanti big, giovani, tutto passa sotto la sua supervisione. Intervistato da Leggo,ha parlato delle cose che ci dobbiamo aspettare queste serate e delle polemiche che hanno investito il Festival prima dell'inizio della kermesse. E proprio su questo il conduttore ha molto insistito: «Aspettate di vedere Sanremo 2020 prima di giudicarlo. Per ora è come se si volesse giudicare un film dalla locandita, bisogna entrare al cinema e guardare e poi giudicare». Il direttore artistico ha deciso di puntare soprattutto su due amici nonché grandi artisti: Fiorello e Tiziano Ferro: entrambi saranno sul palco del Festival per tutte e cinque le serate.Un imponente cast di co-conduttrici affiancherà Amadeus durante Sanremo 2020. Un cast variegato, di donne legate al mondo della televisione, dello sport, ma ache dell'informazione. Particolari polemiche ha suscitato la presenza di Rula Jebreal, considerata, da una parte del mondo politico, di parte e "anti-italiana". Al rigurardo Amadeus è stato molto preciso: la presenza della giornalista di origine palestinese va legata al ruolo e al monologo che svolgerà contro la violenza sulle donne; senza alcun legame con le su supposte idee politiche.

Ma ecco il cast al femminile di Sanremo 2020: Francesca Sofia Novello, Laura Chimenti, Antonella Clerici, Diletta Leotta, Emma D'Aquino, Sabrina Salerno, Alketa Vejsiu, Mara Venier Georgina Rodriguez, Rula Jebreal.

Le loro presenze saranno così distribuite lungo le cinque serate del festival:

PRIMA SERATA - martedì 4 febbraio: Rula Jebreal, Diletta Leotta

SECONDA SERATA - mercoledì 5 febbraio: Emma D’Aquino, Laura Chimenti, Sabrina Salerno

TERZA SERATA - giovedì 6 febbraio: Georgina Rodriguez, Alketa Vejisiu

QUARTA SERATA - venerdì 7 febbraio: Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello

QUINTA SERATA - sabato 8 febbraio: Mara Venier, Diletta Leotta, Sabrina Salerno, Francesca Sofia Novello

FESTIVAL DI SANREMO 2020 GLI OSPITI

«Gli ospiti internazionali sono i nostrinazionali. Certe volte in questo Paese ci dimentichiamo che abbiamo dei grandissimi cantanti, apprezzati in tutta Europa». Con queste parole, intervistato da Leggo, Amadeus ha ribadito come il Festival di Sanremo della riviera possa vivere di vita proprio, senza cercare lustro grazie a cantanti che vengono da fuori i confini nazionali. E, in effetti, gliche si alterneranno sul palco dell'Ariston sono di grandissimo rilievo.

Innanzitutto Fiorello. Fiore - ha fatto intendere lo stesso Amadeus - sarà il grande mattatore di questo Festival 2020. Porte aperte per lui. Potremmo vederlo piombare in ogni momento sul Palco, un po' a suo piacimento. Proprio a Leggo Amadeus ha svelato che Fiorello canterà "Quando quando quando" accompagnato da Tony Renis. Altro mattatore del Festival sarà Tiziano Ferro, ospite per tutte e cinque le serate. Lo stesso conduttore ha annunciato durante la conferenza stampa di presentazione del Festival che nel corso della prima serata sul palco ci saranno attori Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Emma e Claudio Santamaria, ovvero il cast del film "Gli anni più belli' del regista Gabriele Muccino.



FESTIVAL DI SANREMO SERATA COVER: I DUETTI

Molti i volti che hanno fatto la storia del Festival: da Massimo Ranieri. Senza contare che torneranno anche i Ricchi e Poveri, addirittura nella originaria composizione con tutti e quattro i cantanti. Infatti, grazie ad un'idea idea del manager Danilo Mancuso vedremo insieme Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu. Prevista anche la presenza di, sul cui cachet già è polemica. Non mancheranno comunque nomi internazionali come, attesi per la serata di venerdì. Mentre sabato è prevista la presenza del cast di Pop Corn, il nuovo film di Fausto Brizi:Forse è la serata più attesa, insieme a quella finale di questo festival. Sicuramente è la più divertente. I 24 cantanti big hanno scelto una canzone rappresentativa del Festival che canteranno insieme ad un altro artista, italiano o straniero. Le interpretazioni saranno votate dai musicisti e dai coristi componenti l’Orchestra del Festival. La media tra le percentuali di voto ottenute dagli artisti durante la Terza serata e quelle ottenute dalle canzoni/Artisti nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica nella sezione Campioni.

Ecco la lista completa dei duetti della serata cover

ANASTASIO - SPALLE AL MURO con P.F.M.

PIERO PELU’ – CUORE MATTO

ELODIE – ADESSO TU con AEHAM AHMAD

ELETTRA LAMBORGHINI – NON SUCCEDERA’ PIU’ con MYSS KETA

GIORDANA ANGI – LA NEVICATA DEL 56 con SOLIS STRING QUARTET

DIODATO – 24 MILA BACI con NINA ZILLI

RAPHAEL GUALAZZI – E SE DOMANI con SIMONA MOLINARI

FRANCESCO GABBANI – L’ITALIANO

ALBERTO URSO – LA VOCE DEL SILENZIO con ORNELLA VANONI

MARCO MASINI – VACANZE ROMANE con ARISA

ENRICO NIGIOTTI – TI REGALERO’ UNA ROSA con SIMONE CRISTICCHI

MICHELE ZARRILLO – DEBORAH con FAUSTO LEALI

RITA PAVONE – 1950 con AMEDEO MINGHI

TOSCA – PIAZZA GRANDE con SILVIA PEREZ CRUZ

ACHILLE LAURO – GLI UOMINI NON CAMBIANO con ANNALISA

BUGO E MORGAN – CANZONE PER TE

IRENE GRANDI – LA MUSICA E’ FINITA con BOBO RONDELLI

LE VIBRAZIONI – UN’EMOZIONE DA POCO con CANOVA

LEVANTE – SI PUO’ DARE DI PIU’ con FRANCESCA MICHIELIN E MARIA ANTONIETTA

JUNIOR CALLY – VADO AL MASSIMO – con i VIITO

PAOLO JANNACCI – SE ME LO DICEVI PRIMA con FRANCESCO MANDELLI E DANIELE MORETTO

PINGUINI TATTICI NUCLEARI – PAPAVERI E PAPERE, NESSUNO MI PUO’ GIUDICARE, GIANNA GIANNA, SARA’ PERCHE’ TI AMO, UNA MUSICA PUO’ FARE, SALIRO’, SONO SOLO PAROLE, ROLLS ROYCE

RANCORE – LUCE con DARDUST e La RAPPRESENTANTE DI LISTA

RANCORE – LUCE con DARDUST e La RAPPRESENTANTE DI LISTA RIKI – L’EDERA con ANA MENA



FESTIVAL DI SANREMO 2020: LE SERATE

Si alzerà il sipario sul palco del Teatro Ariston e verranno eseguite 12 canzoni in gara della sezione CAMPIONI e 4 canzoni della sezione NUOVE PROPOSTE.

Seconda Serata (mercoledì 5 febbraio 2020)

Esecuzione delle altre 12 canzoni in gara della sezione CAMPIONI. Esecuzioni delle altre 4 canzoni in gara della sezione NUOVE PROPOSTE.

Terza Serata (giovedì 6 febbraio 2020)

Esecuzione da parte dei 24 CAMPIONI di canzoni edite appartenenti al repertorio della storia del Festival. Gli Artisti potranno scegliere di esibirsi insieme ad artisti ospiti italiani o stranieri.



Quarta Serata (venerdì 7 febbraio 2020)

Esecuzione delle 24 canzoni in gara della sezione CAMPIONI. Interpretazione delle 4 canzoni rimaste in competizione della sezione NUOVE PROPOSTE. Esecuzione delle 2 canzoni risultate vincitrici nelle rispettive sfide dirette all'interno della sezione NUOVE PROPOSTE. Al termine della serata verrà proclamata la canzone/artista Vincitrice della sezione NUOVE PROPOSTE.

Quinta Serata - Serata Finale (sabato 8 febbraio 2020)

Esecuzione delle 24 canzoni in competizione della sezione CAMPIONI. Al termine della serata verrà proclamata la canzone/artista Vincitrice della sezione CAMPIONI.



FESTIVAL DI SANREMO 2020 I BIGLIETTI

FESTIVAL DI SANREMO 2020 IL REGOLAMENTO

L’organizzazione della 70° edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo ha comunicato che sono terminate le disponibilità per poter accedere e assistere alle cinque serate della manifestazioneSanremo 2020 prevede:

A) una competizione (o “gara”) tra 24 canzoni/Artisti nella sezione denominata CAMPIONI. Le canzoni dovranno essere nuove ai sensi del presente Regolamento. La competizione tra le 24 canzoni/Artisti della Sezione CAMPIONI si svolgerà all’interno delle cinque Serate, come meglio specificato nel prosieguo del presente Regolamento;

B) una Serata-evento, la Terza Serata, denominata Sanremo 70, compresa nella competizione della sezione CAMPIONI, nel corso della quale gli Artisti della suddetta sezione interpreteranno ognuno una canzone edita, da essi individuata - d’intesa con il Direttore Artistico - tra i grandi brani della storia del Festival (di seguito anche “Canzone/i di Sanremo 70”). Le interpretazioni degli Artisti verranno votate e i risultati concorreranno alla determinazione della classifica generale della competizione nella sezione CAMPIONI. Gli Artisti potranno scegliere di esibirsi insieme ad artisti Ospiti italiani o stranieri.

C) una competizione (o “gara”) tra 8 canzoni/Artisti nella sezione denominata NUOVE PROPOSTE. Le canzoni dovranno essere nuove ai sensi del presente Regolamento (v. anche Allegato “A”). La competizione si svolgerà nell’arco di tre Serate, come meglio specificato nel prosieguo del presente Regolamento.

Ogni decisione in merito all’organizzazione e realizzazione di Sanremo 2020 spetta, su base esclusiva, a Rai-Direzione di Rai Uno d’intesa con il Direttore Artistico (es. suddivisione degli Artisti, ordine di esecuzione delle canzoni, sfide dirette ecc.).

Complessivamente, le giurie che determineranno classifiche e vincitori delle suddette competizioni, esprimendo il loro voto secondo le modalità dettagliate nel prosieguo del presente Regolamento, saranno:

(a) una Giuria Demoscopica;

(b) una Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web;

(c) il pubblico tramite il sistema di Televoto da telefonia fissa e da telefonia mobile (di seguito anche “Televoto”);

(d) i musicisti e coristi dell’Orchestra del Festival.

LE SERATE (**) (***) (****)

Prima Serata (martedì 4 febbraio 2020)

▪ Interpretazione-esecuzione di 12 canzoni in gara da parte di 12 Artisti della sezione CAMPIONI. Le canzoni/Artisti verranno votate dalla Giuria Demoscopica. All’esito delle votazioni, verrà stilata una classifica delle 12 canzoni/Artisti eseguite in serata.

• Interpretazione-esecuzioni di 4 canzoni in gara da parte degli Artisti della sezione NUOVE PROPOSTE. Gli Artisti si esibiranno in due coppie a “sfida diretta”. Le votazioni verranno effettuate dalla Giuria Demoscopica. Le due canzoni/Artisti risultanti vincitrici nelle rispettive sfide dirette accederanno alla Quarta Serata. Le due canzoni/Artisti perdenti verranno eliminate dalla competizione.

Seconda Serata (mercoledì 5 febbraio 2020)

• Interpretazione-esecuzione delle altre 12 canzoni in gara da parte degli altri 12 Artisti della sezione CAMPIONI. Le canzoni/Artisti verranno votate dalla Giuria Demoscopica. All’esito delle votazioni verrà stilata una classifica delle 12 canzoni/Artisti eseguite in Serata. Al termine della Seconda Serata verrà stilata una classifica congiunta di tutte le 24 canzoni/Artisti in competizione nella sezione CAMPIONI, risultante dalle percentuali di voto da queste ottenute nel corso della Prima Serata (le prime 12) e di quelle ottenute nel corso della Seconda Serata (le seconde 12).

• Interpretazione-esecuzioni delle altre 4 canzoni in gara da parte degli altri 4 Artisti della sezione NUOVE PROPOSTE. Gli Artisti si esibiranno in due coppie a “sfida diretta”. Le votazioni saranno effettuata dalla Giuria Demoscopica. Le 2 canzoni/Artisti risultanti vincitrici nelle rispettive sfide dirette accederanno alla Quarta Serata. Le due canzoni/Artisti perdenti verranno eliminate dalla competizione.

Terza Serata (giovedì 6 febbraio 2020) SANREMO 70

• Interpretazione - esecuzione - da parte dei 24 Artisti della sezione CAMPIONI - di canzoni edite appartenenti al repertorio della storia del Festival (Canzoni di Sanremo 70). Gli Artisti, che potranno scegliere di esibirsi insieme ad artisti Ospiti italiani o stranieri, verranno votati dai musicisti e dai coristi componenti l’Orchestra del Festival.

La media tra le percentuali di voto ottenute dagli Artisti in Serata e quelle ottenute dalle canzoni /Artisti in competizione nella sezione CAMPIONI nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica delle suddette 24 canzoni/Artisti nella sezione CAMPIONI.

Quarta Serata (venerdì 7 febbraio 2020) • Interpretazione-esecuzione delle 24 canzoni in gara da parte degli Artisti della sezione CAMPIONI. Le canzoni/Artisti verranno votate dalla Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web. La media tra le percentuali di voto ottenute in Serata e quelle ottenute nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 24 canzoni/Artisti nella sezione CAMPIONI.

• Interpretazione-esecuzione delle 4 canzoni rimaste in competizione da parte dei 4 rispettivi Artisti della sezione NUOVE PROPOSTE. Gli Artisti si esibiranno in due coppie a “sfida diretta” (Semifinali). La votazione avverrà con sistema misto: (i) della Giuria Demoscopica (ii) della Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web e (iii) del pubblico, tramite Televoto. Le 2 canzoni/Artisti risultanti vincitrici nelle rispettive sfide dirette accederanno alla finale della sezione NUOVE PROPOSTE nella stessa Serata. Le due canzoni/Artisti perdenti saranno eliminate dalla competizione.

Interpretazione – esecuzione delle 2 canzoni rimaste in competizione da parte dei relativi Artisti della sezione NUOVE PROPOSTE (Finale)

La votazione avverrà con sistema misto; (i) della Giuria Demoscopica; (ii) della Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web; (iii) del pubblico, tramite Televoto. La canzone/Artista più votata verrà proclamata Vincitrice della sezione NUOVE PROPOSTE.

Quinta Serata – Serata Finale (sabato 8 febbraio 2020) • Interpretazione-esecuzione delle 24 canzoni in competizione da parte dei 24 Artisti della sezione CAMPIONI.

Le votazioni avverranno con sistema misto: (i) della Giuria Demoscopica; (ii) della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web; (iii) del pubblico, tramite Televoto. La media tra le percentuali di voto ottenute in Serata e quelle ottenute nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 24 canzoni/Artisti.

Riproposizione attraverso esecuzione dal vivo o attraverso registrazione (RVM) dell’ultima esibizione effettuata (o di parte di questa) delle 3 canzoni nuove degli Artisti della sezione CAMPIONI che hanno ottenuto il punteggio complessivo più elevato nella suddetta classifica. Le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione, sempre con sistema misto: (i) della Giuria Demoscopica, (ii) della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web; (iii) del pubblico, tramite Televoto. La canzone/Artista con la percentuale di voto complessiva più elevata ottenuta in quest’ultima votazione verrà proclamata Vincitrice di SANREMO 2020 (sezione CAMPIONI). Verranno proclamate anche la seconda e la terza classificate.

FESTIVAL DI SANREMO ALBO D'ORO

1951 NILLA PIZZI Grazie dei fior1952 NILLA PIZZI Vola colomba1953 CARLA BONI E FLO SANDON’S Viale d’autunno1954 GIORGIO CONSOLINI E GINO LATILLA Tutte le mamme1955 CLAUDIO VILLA E TULLIO PANE Buongiorno tristezza1956 FRANCA RAIMONDI Aprite le finestre1957 CLAUDIO VILLA E NUNZIO GALLO Corde della mia chitarra1958 DOMENICO MODUGNO E JOHNNY DORELLI Nel blu dipinto di blu1959 DOMENICO MODUGNO E JOHNNY DORELLI Piove1960 TONY DALLARA E RENATO RASCEL Romantica1961 BETTY CURTIS E LUCIANO TAJOLI Al di là1962 DOMENICO MODUGNO E CLAUDIO VILLA Addio addio1963 TONY RENIS E EMILIO PERICOLI Uno per tutte1964 GIGLIOLA CINQUETTI E PATRICIA CARLI Non ho l’età1965 BOBBY SOLO E THE NEW CHRISTY MINSTRELS Se piangi se ridi1966 DOMENICO MODUGNO E GIGLIOLA CINQUETTI Dio come ti amo1967 CLAUDIO VILLA E IVA ZANICCHI Non pensare a me1968 SERGIO ENDRIGO E ROBERTO CARLOS Canzone per te1969 BOBBY SOLO E IVA ZANICCHI Zingara1970 ADRIANO CELENTANO E CLAUDIA MORI Chi non lavora non fa l’amore1971 NADA E NICOLA DI BARI Il cuore è uno zingaro1972 NICOLA DI BARI I giorni dell’arcobaleno1973 PEPPINO DI CAPRI Un grande amore e niente più1974 IVA ZANICCHI Ciao cara, come stai?1975 GILDA Ragazza del sud1976 PEPPINO DI CAPRI Non lo faccio più1977 HOMO SAPIENS Bella da morire1978 MATIA BAZAR …E dirsi ciao!1979 MINO VERGNAGHI Amare1980 TOTO COTUGNO Solo noi1981 ALICE Per Elisa1982 RICCARDO FOGLI Storie di tutti i giorni1983 TIZIANA RIVALE Sarà quel che sarà1984 AL BANO E ROMINA POWER Ci sarà1985 RICCHI E POVERI Se m’innamoro1986 EROS RAMAZZOTTI Adesso tu1987 GIANNI MORANDI, ENRICO RUGGERI E UMBERTO TOZZI Si può dare di più1988 MASSIMO RANIERI Perdere l’amore1989 ANNA OXA E FAUSTO LEALI Ti lascerò1990 POOH Uomini soli1991 RICCARDO COCCIANTE Se stiamo insieme1992 LUCA BARBAROSSA Portami a ballare1993 ENRICO RUGGERI Mistero1994 ALEANDRO BALDI Passerà1995 GIORGIA Come saprei1996 RON Vorrei incontrarti fra cent’anni1997 JALISSE Fiumi di parole1998 ANNALISA MINETTI Senza te o con te1999 ANNA OXA Senza pietà2000 PICCOLA ORCHESTRA AVION TRAVEL Sentimento2001 ELISA Luce2002 MATIA BAZAR Messaggio d’amore2003 ALEXIA Per dire di no2004 MARCO MASINI L’uomo volante2005 FRANCESCO RENGA Angelo2006 POVIA Vorrei avere il becco2007 SIMONE CRISTICCHI Ti regalerò una rosa2008 GIO DI TONNO E LOLA PONCE Colpo di fulmine2009 MARCO CARTA La forza mia2010 VALERIO SCANU Per tutte le volte che…2011 ROBERTO VECCHIONI Chiamami ancora amore2012 EMMA MARRONE Non è l’inferno2013 MARCO MENGONI L’essenziale2014 ARISA Controvento2015 IL VOLO Grande amore2016 STADIO Un giorno mi dirai2017 FRANCESCO GABBANI Occidentalis Karma2018 ERMAL META e FABRIZIO MORO Non mi avete fatto niente2019 MAHMOOD Soldi