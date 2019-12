Sanremo 2020, il cast di Amadeus: da Gabbani a Morgan e 10 vallette tra cui Diletta Leotta

Sanremo 2020, ecco il cast scelto da Amadeus: da Gabbani a Morgan e 10 'vallette' tra cui Diletta Leotta. Il settimanale 'Chi', nel numero in edicola da domani rivela in anteprima il cast che Amadeus avrebbe scelto per il Festival di Sanremo, un cast che punta diritto a conquistare, soprattutto, una fascia di pubblico giovane.

Di Tiziano Ferro e delle 10 donne diverse che accompagneranno la 70esima edizione si è già scritto (confermata anche Diletta Leotta), ma sui 'big' scelti ancora no. Secondo quanto scrive 'Chì, tornerebbe a Sanremo con la medaglia da vincitore Francesco Gabbani, che porta un brano irriverente con il quale si dice potrà arrivare ai primi posti.

Ci sarebbero anche i volti nati o transitati da 'Amici' di Maria De Filippi: la seconda classificata della 18esima edizione Giordana Angi e Riccardo 'Rikì Marcuzzo (non ci sarà invece Irama), poi la bella Elodie Di Patrizi e infine Enrico Nigiotti (che aveva partecipato nel 2017 anche a X-Factor). Un ritorno che farà rumore è quello di Morgan, che secondo il settimanale salirebbe sul palco dell'Ariston in coppia con il collega Bugo delle Vibrazioni. Da X-Factor arriverebbe invece il vincitore della 12esima edizione Anastasio con un brano potentissimo. Infine, anche il grande ritorno di Marco Masini.

Tra i 'big' inaspettati ci sarebbero Irene Grandi, Piero Pelù ed Elettra Lamborghini. A sorpresa «confermatissimo» come scrive 'Chi', il gruppo indie rock de I pinguini tattici nucleari. Sempre tra i giovani, dopo le polemiche dello scorso anno con la canzone 'Rolls Roycè, tornerebbe Achille Lauro. Poi ci sarebbe anche Diodato, presente due anni fa, ma soprattutto ex fidanzato storico di Levante anche lei scelta da Amadeus. Gli altri nomi in gara? Paolo Jannacci, figlio del noto cantautore Enzo, Michele Zarrillo, Raphael Gualazzi, l'ex cantante mascherato Junior Kelly e il rapper Rancore (già a Sanremo con Daniele Silvestri, ndr). L'ultimo nome dovrebbe essere quello di Samuele Bersani in ballottaggio con Stash e i The Kolors. Tra gli ospiti nella prima puntata sarebbe previsto il rapper Salmo.

