Sanremo 2020, terza serata (da sbadiglio) ma è ancora record di ascolti: 54,5% di share

Fiorello non c’è. E si vede. La terza serata del Festival di Sanremo è obiettivamente la più noiosa. Ma macina ancora ascolti da record. Sono stati 9 milioni 836mila, pari al 54.5% di share, i telespettatori che hanno seguito ieri su Rai1 la terza serata di Sanremo, dedicata alla cover dei grandi successi della storia del festival, che ha visto l'intervento del premio Oscar Roberto Benigni. L'anno scorso la terza serata del festival aveva raccolto in

media 9 milioni 409mila spettatori con il 46.7% di share.

NUOVO RECORD Il 54.5% raggiunto dalla terza serata rappresenta il miglior risultato dal 1997, quando la terza serata del festival, condotto da Mike Bongiorno con Piero Chiambretti, fece segnare il 55.5%.

La prima parte del festival (dalle 21.28 alle 23.47), che conteneva l'intervento di Benigni, ha ottenuto ben 13.533.000 spettatori con il 53,6% di share. Oltre mezzo milione in più della serata di mercoledì e oltre un milione in più del debutto di martedì.

La seconda parte (dalle 23.51 all'1.59) è stata vista da 5.636.000 spettattori con il 57,2% di share. La serata delle cover targata Amadeus batte decisamente quella del Baglioni Bis, che ottenne l'anno scorso 10.851.000 spettatori con il 46,4% nella prima parte e 5.126.000 spettatori con il 49,1% nella seconda parte.

Eppure ieri sera abbiamo un po' sbadigliato. Colpa delle gag, alcune davvero imbarazzanti, vedi Georgina e la maglietta dell’Inter, ma anche di un Benigni bravo ma forse troppo elevato. Amadeus orfano di Fiorello sembra un po’ perso. Le promesse di tagliare e mandarci a dormire ad un’ora decente vengono disattese. La serata delle cover all’inizio viaggia spedita ma poi si blocca e si ripiomba nell’abisso della maratona notturna. Si chiude alle 2.03 di notte. Che abbiamo fatto di male?



Le DONNE

Georgina Rodriguez è bellissima per carità, balla pure bene il tango, ma poi? Alla fine il suo compenso (si è parlato di 140 mila euro) si giustifica solo con la presenza del campione in platea. Ma non basta. Alketa Vejsiu: nessuno sa chi sia, ma è una bella scoperta. Spara a raffica parole in un minuto. Va così veloce che se conducesse lei finiremmo tutto prima della mezzanotte. Poi si spegne, forse perché rimproverata, e ricomincia a respirare. Ma è l’unica in questa serata da sbadiglio a dare un po’ di tono sul palco. E ruba persino la scena ad Amadeus.



