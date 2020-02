Sanremo 2020, Amadeus batte le polemiche e pure il Baglioni bis: 52,2% di share

Amadeus batte tutti: polemiche, aspettative e supera pure il Baglioni bis. La prima serata del Festival di Sanremo debutta con una media di 10 milioni 58mila telespettatori con il 52.2% di share. Un risultato percentuale che migliora quello dello scorso anno, quando la prima serata del Baglioni bis aveva fatto segnare una media del 49.5% di share con 10 milioni 86mila telespettatori. E' la media più alta centrata dalla prima serata dal 2005, quando il festival condotto da Paolo Bonolis aveva ottenuto il 54.10%

Il bravo ragazzo che viene dalla Sicilia convince il pubblico: il suo è un Festival normale che non vuole strafare ma regala momenti davvero emozionanti: dal coraggioso monologo di Rula Jebreal che parla delle donne vittime di violenza senza essere mai banale, a Fiorello, che stamattina ha esordito con un tweet a modo suo "Minchia!", superstar come al solito, che però stavolta fa un passo indietro in nome dell'amicizia con Ama. E la loro merita davvero la lode. E poi c'è Tiziano Ferro, con le sue lacrime dedicate a Mia Martini e ai pregiudizi che ha dovuto vivere dopo il suo coming out. Memntre Diletta Leotta non convince con il suo monologo sulla belezza dedicato a nonna Irene seduta in platea che risulta scontato e superficiale.



