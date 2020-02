Antonella Clerici, le lacrime in conferenza stampa: «È stato un anno complicato»

Antonella Clerici torna nella famiglia di Rai 1. E lei scoppia in lacrime. Le parole al miele del direttore della rete ammiraglia, Stefano Coletta, hanno commosso la conduttrice televisiva durante la conferenza stampa tenuta assieme ad Amadeus e allo stesso direttore: «Per me è stato un anno molto duro. E' giusto che il direttore faccia una Rai1 come vuole lui». Coletta aveva definito la Clerici "una grande professionista" e ne ha annunciato il suo rientro nei palinsesti di Rai 1 dopo un anno durante il quale ne era rimasta fuori.

«Trovo che sia una bestemmia che Antonella Clerici non sia presente su Rai1 da un pò di tempo: è una donna non solo legata a un registro ludico, ma anche donna autorevole, e quindi credo che debba tornare nei volti, nelle conduzioni, nei riferimenti delle persone - ha detto Coletta-. È una donna ludica, ma anche coraggiosa, autentica, che non ha mai creato filtri con gli spettatori». Il direttore di Rai ha detto anche che vedrebbe bene la Clerici anche al di fuori di programmi di cucina, «in una veste meno prevedibile» anche se, per stessa ammissione del direttore, «a Rai1 è più difficile innovare, perché non è una rete di nicchia».



