Sanremo, Pio e Amedeo show con Baglioni e battute su Salvini. Il ministro reagisce così

Pio e Amedeo "irrompono" sul palco dell'Ariston a Sanremo ed è subito show. Il duo comico entra in scena subito dopo l'esibizione di Claudio Baglioni che ha cantato il suo brano simbolo Piccolo grande amore. E i comici esclamano: «Piccolo grande amore ha rotto u caz***. Nessuno te lo vuole dire. Ma devi andare avanti. Sono passati 47 anni, la ragazza con la maglietta fina adesso ha la pancetta. All'epoca, gli immigrati eravamo noi del sud a Milano. E ci si eccitava guardando Postalmarket».

Sanremo 2019, diretta seconda serata

Continuano i comici: «Stai attento che c'è un complotto, ti vogliono fare fuori. Abbiamo visto Pippo Baudo al supermercato a comprarsi la tinta nera. E c'era pure Vessicchio che diceva 'Ci riprendiamo tutto quello che è nostro'».

Pio e Amedeo si propongono come spalla per Baglioni per "ringiovanirlo" un po': «Il prossimo anno facciamo Sanremo insieme. Noi mandiamo i cestini a tutti i politici, pure a quelli che non si fila più nessuno. Pure ai Savoia per non sbagliare. Non ti preoccupare per Salvini, prima ti odia per due tre anni e poi ti ama. Con noi meridionali ha fatto così».

Arriva la reazione del ministro. Che pubblica una foto su Twitter in cui dimostra che sta guardando Sanremo in quel momento. «Evviva Sanremo... ;-)».

Ultimo aggiornamento: 01:40

