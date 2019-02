Sanremo 2019, Patty Pravo e Ornella Vanoni: il bacio sulla bocca e quel gesto che infrange il regolamento

Ornella Vanoni e Patty Pravo, bacio dietro le quinte di Sanremo 2019. Il video del bacio tra Ornella Vanoni e Patty Pravo ha fatto il giro dei social, rilanciato su Twitter, Instagram e facebook da quanti hanno seguito la terza puntata del Festival di Sanremo e avevano già assistito al siparietto sul palco. Dopo l'esibizione Patty Pravo, in gara con Briga, non ha resistito alla tentazione di salutare l'amica Ornella Vanoni ospite di Virginia Raffaele.



Dopo aver infranto il regolamento di Sanremo, che proibisce ogni tipo di contatto tra gli artisti in gara e gli ospiti per evitare di condizionare le preferenze del pubblico, le due icone della musica italiana hanno celebrato la loro amicizia dietro le quinte. Patty Pravo è con Briga, e il giovane autore le chiede: «Patty, non me la presenti?». La Vanoni chiede: «E lui chi è?». «È Briga, è un brigante» – ha risposto Patty Pravo. Poi, il bacio.