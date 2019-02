Sanremo 2019, Francesco Renga: «Poche donne al Festival? Le voci maschili sono più belle», è bufera

Francesco Renga questa se la poteva evitare. Ospite al DopoFestival in onda dopo la quarta serata del Festival di Sanremo 2019, ha fatto indignare gli utenti del web per una frase - a dire il vero - poco felice.

Nel rispondere alla domanda sul perché ci sarebbero poche donne in gara rispetto agli uomini, il cantante avrebbe sostenuto infatti che, secondo una ricerca, le voci femminili sarebbero meno gradite e armoniose rispetto a quelle maschili. «È una questione fisica, di vocalità - ha detto Renga - La voce maschile è una voce più armoniosa, le voci femminili belle, aggraziate, sono meno di quelle maschili. Non è un caso che ci siano molti più cantanti maschi, non è una questione di… sesso, è che la voce maschile, all’orecchio umano, ha una gradevolezza diversa da quella femminile. Le voci femminili hanno delle frequenze diverse, quindi all’udito vengono apprezzate solo quando sono veramente molto speciali».



«Potete dissociarvi», si smarca subito Baglioni. Il pubblico rumoreggia, la conduttrice Anna Foglietta ricorda che il problema delle quote rosa riguarda anche il cinema, il Parlamento, insomma tutta la società.

Apriti cielo. Su twitter si sono scatenati: «Capisco perché Ambra è andata con Allegri», ha scherzato cattivello qualcuno.

RENGA CAPISCO PERCHÉ AMBRA È ANDATA CON ALLEGRI #Dopofestival — bimba di Appino. (@milasandre_) 9 febbraio 2019

