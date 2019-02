Sanremo 2019, Favino come Freddie Mercury delude i social: «Sembra Domenica In anni '80»

Tutti aspettavano Pierfrancesco Favino, ma il risultato sempre non essere all'altezza delle aspettative: il medley con Virginia Raffaele, che interpreta Mary Poppins mentre lui si presenta vestito come Freddie Mercury non convince i social.

Sanremo 2019, diretta. Bocelli emoziona con il figlio. Favino veste i panni di Freddie Mercury

«Anno 2019,Pianeta Terra. Sul palco di Sanremo si esibiscono una Mary Poppins, un Freddy Mercury ed un accrocco di mezze suore. Vi teniamo aggiornati», ironizza qualcuno. «Ma che sono, in playbeck?», si indigna qualcun altro. D'altra parte, la performance canora di Favino, che di mestiere fa l'attore, non è proprio all'altezza e in mezzo alle suore che intonano "Sister Act" il medley risulta un po' troppo cacofonico. «Favino grande attore ma questi sketch con la Raffaele sono inguardabili e non hanno nessun significato», si indignano i social. «Sembra un numero di Domenica in anni '80»: pietra tombale.



