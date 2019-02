Sanremo 2019, all'Ariston tutto pronto per la prima serata

Tutto pronto per la prima serata del Festival di Sanremo 2019. Sul palco dell'Ariston Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio presenteranno la 69esima edizione del Festival della canzone italiana. Nella prima serata si esibiranno tutti i cantanti in gara, giudicati dal televoto (40%), dalla giuria demoscopica (30%) e dai giornalisti della sala stampa (30%).

Tra gli ospiti questa sera è atteso Andrea Bocelli, che festeggerà i 25 anni dalla sua vittoria tre le Nuove Proposte con "Il mare calmo della sera", in un ideale passaggio di testimone al figlio Matteo, che a 20 anni, ha debuttato con il padre nel brano «Fall on Me» - canzone scelta dalla Disney come traccia portante del film «Lo Schiaccianoci e i sette regni» e contenuta nell'album «Sì». Ci sarà anche Giorgia per festeggiare i 25 anni di "E poi", il brano che segnò l'esordio tra i Giovani. A completare il quartetto di presentatori ci sarà Claudio Santamaria, mentre tornerà a Sanremo anche Pierfrancesco Favino per un numero con Virginia Raffaele.



