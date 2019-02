Sanremo 2019, Baglioni: «Non sarà un Festival politico». Cocciante ospite della seconda serata Diretta

Tutto pronto per Sanremo 2019. Domani è la prima grande serata di quello che è stato definito un "Festival sovranista". Grandi ospiti, ma tutti italiani o quasi. Eccezion fatta per Tom Walker e Luis Fonsi. «Scelta che dipende anche da un problema di costi», spiega Claudio Baglioni.

La direttrice di Rai 1 Teresa De Santis ha ribadito: «Nessuno screzio con il direttore artistico, il suo lavoro è di grandissima importanza. Ospiti solo italiani? L'autarchia non c'entra niente. I nostri artisti ormai sono anche ospiti internazionali».

Lo dimostrano i grandi nomi che saranno presenti sul palco dell'Ariston. La prima serata si aprirà con Andrea Bocelli che torna a 25 anni esatti dalla sua prima apparizione. E tra le ultime sorprese Riccardo Cocciante ospite alla seconda serata.

La conferenza stampa di presentazione del Festival in diretta dalle 12.30. Si tratta della prima conferenza stampa quotidiana che accompagnerà la settimana di Sanremo 2019. Il Festival di Sanremo 2019 va in onda su Rai1 il 5, 6, 7, 8 e 9 febbraio 2019. Conducono Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele.

«Sarà un Festival molto simile a quello anno scorso - spiega Baglioni - più che nazional popolare, sarà popolar nazionale perchè ritengo che l'internazionalità sia nel fatto che molti degli artisti italiani sono grandi artisti anche all'estero». E Baglioni promette: «Non sarà un Festival politico».

La giuria d'onore sarà composta dal presidente Mauro Pagani, Ferzan Ozpeteck, Camila Raznovic, Claudia Pandolfi, Elena Sofia Ricci, Beppe Severgnini, Serena Dandini e Jo Bastianich.

Attesa per i conduttori. Virginia Raffaele alla sua prima volta è emozionatissima: «Spero di essere all'altezza, l'anno scorso ho fatto 10 minuti quest'anno 25 ore. Per me è un regalo. Imitazioni? Non metterò nessuna maschera quest'anno Claudio ha voluto proprio me».

Claudio Bisio: «Sono due mesi che proviamo, mi sento come un'atleta pronto per una gara». E sulla politica scherza: «Non parlerò di migranti né dei nuovi esami di maturità, ma neppure della Juve e dei rigori non dati».

Quest'anno non ci sarà la dittatura Baglioniana: «Non duetterò con gli ospiti con le mie canzoni - precisa Baglioni - è una cosa già fatta l'anno scorso e oltretutto voluta proprio dai cantanti. Canterò canzoni di altri autori».

GLI OSPITI La prima serata si aprirà con Andrea Bocelli. L'ultima volta fu nel 1994 quando entusiasmò tutti con un'esibizione al pianoforte de «Il mare calmo della sera», che gli valse il primo posto tra le Nuove Proposte. Sempre al fianco della sua storica casa musicale Sugar, Bocelli ritorna a Sanremo con 90 milioni di copie vendute in tutto il mondo, una stella sulla Walk of Fame, e innumerevoli primati in tutto il mondo.

