Sanremo 2019, Bisio: ironia e serietà per sconfiggere la propaganda dell'odio

Il subcomandante Bisio. Nei salotti, nei ritrovi tra amici, davanti alla tivù vedendo Sanremo, la platea progressista non ha fatto che sperare: e ora gliene dicono quattro a Salvini? Baglioni ha evitato di rinfocolare la polemica con il leader leghista. I Negrita se la sono presa nella loro canzone sugli immigrati con il Comandante, per non dire Capitano, cioè Salvini, ma a lui alludono, e però niente di che: lo spettatore di sinistra e anti-sovranista voleva qualcosa di più. Ha trovato soltanto Bisio, il subcomandante Claudio, e si è accontentato del suo monologo sui migranti. E vedendolo ha detto a se stesso e agli amici incollati al televisore: ecco l'unico modo per sconfiggere la propaganda dell'odio, è questo misto di ironia e serietà. © RIPRODUZIONE RISERVATA