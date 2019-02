Alessandro Quarta, chi è il violinista famoso nel mondo (ma sconosciuto in Italia)

Alessandro Quarta conquista il palco dell'Ariston con il suo violino. Il musicista ha accompagnato la canzone de Il Volo, ma è stato già visto in televisione affianco a Roberto Bolle che nel suo show di Rai 1 ha danzato sulle sue note. Alessandro Quarta vanta un curriculum di altissimo livello e collaborazioni con stelle della musica tra cui Santana, per citarne uno tra tanti.

Come spesso accade però, purtroppo, pur essendo molto conosciuto e stimato all'estero, anche da molti artisti internazionali, nella sua Puglia lo conoscono in pochi, così come in Italia. «Ho ricevuto la telefonata da Michele Torpedine e dai ragazzi de Il Volo entusiasti della mia performance su Rai 1» ha raccontato Quarta a La Repubblica, «aver accettato il loro invito è per me un grande onore, soprattutto in virtù della stima professionale che nutro nei confronti di Gianluca, Ignazio e Piero».

Alessandro Quarta è nato nel 1976 ed è originario del Salento. A Lecce che ha scoperto il violino da bambino, studiando al Conservatorio Tito Schipa. Diplomato al Berklee College of music, il suo repertorio varia dalla tradizione classica alle sperimentazioni nel blues, soul e nel pop. Nel 1994 la Siae lo ha riconosciuto "miglior talento italiano", nel 2013 la Cnn lo ha definito "Musical genius" e nel 2018 Montecitorio lo ha riconosciuto "Miglior eccellenza italiana nel mondo" per la sezione musica. Ha suonato con diversi artisti, italiani e stranieri, di fama internazionale e tra pochi giorni, il 22 febbraio partirà con una nuova avventura grazie all'uscita di “Alessandro Quarta plays Astor Piazzolla” (Incipit records), primo disco con sonorità jazz registrato in 3D in Germania.

