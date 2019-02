Sanremo 2019, Salvini: «Achille Lauro? Canzone penosa e pietosa»

«Penosa e pietosa, come musica, come testo, come immagine e come tutto». Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha definito a 'L'intervistà su SkyTg24 'Rolls Royce, la canzone portata a Sanremo dal rapper romano Achille Lauro «Il mio è un giudizio soggettivo - ha aggiunto - preferisco il Volo e Ultimo, preferisco un Sanremo associato a Tenco, Cocciante, Loredana Bertè. Però ognuno fa quel che ritiene».

Sanremo 2019, Pequeno "rispetta" Lauro ma quella citazione...

© RIPRODUZIONE RISERVATA