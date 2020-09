Sandro Piccinini torna in tv e passa a Sky: sarà opinionista del "Club"

Sandro Piccinini torna in tv. L'ex telecronista Mediaset entra a far parte del team di opinionisti di Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa che ogni domenica chiude la giornata di Serie A. Dopo un "biennio sabatico", Sandro Piccinini torna a parlare di calcio in televisione, ma stavolta sull'emittente satellitare. Primo appuntamento domenica 20 settembre dalle 22.45 su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno.

