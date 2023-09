Sandra Milo: «Stavo per morire, ancora oggi ne porto i segni. Sono stata presa a calci sulla testa»

«Stavo per morire. Ancora oggi ne porto i segni. Sono stata presa a calci sulla testa: avevo la mascella, il naso e le orecchie rotti. Sono stata operata diverse volte e ancora oggi ho qualche problema di udito». Violenze però mai denunciate. Sandra Milo si racconta In occasione della nuova puntata di «Verissimo», parlando dei suoi 90 anni, dei figli, della famiglia e della morte.

Verissimo, anticipazioni 30 settembre e 1 ottobre: da Vanessa Incontrada a Nek, tutti gli ospiti di Silvia Toffanin

L'intervista

90 anni di cinema, tv, storie d'amore e tanta, tantissima famiglia. Intervistata da Silvia Toffanin su Canale 5, Sandra Milo ha parlato dei momenti più belli della sua vita e della paura della morte, che non teme ma che non vuole affrontare per non lasciare i figli da soli.

«Più il tempo passa, più divento serena»: con queste parole Sandra Milo ha iniziato la sua intervista, dicendo di aver imparato a gestire il senso di colpa e di sentirsi più libera ora rispetto a quanto era giovane. Spazio anche agli amori, alle relazioni e alle violenze subite: «Stavo per morire.

Ancora oggi ne porto i segni. Sono stata presa a calci sulla testa: avevo la mascella, il naso e le orecchie rotti. Sono stata operata diverse volte e ancora oggi ho qualche problema di udito». Violenze però mai denunciate.

Sandra Milo a Verissimo, chi è l'attrice? Età, amanti, marito, carriera, curiosità e il rapporto speciale con Fellini

Dopo l'amore, si è passati poi alla famiglia, con le parole del figlio Ciro, intervenuto per raccontare episodi della vita familiare. Parole che hanno commosso Sandra Milo, che ha sottolineato l'amore per lui. Alla domanda sulla paura della morte, l'attrice ha poi detto «Non voglio morire perché non voglio lasciare i miei figli. Vorrei morire dopo di loro per tenergli la mano e aiutarli. Vorrei essere sempre vicina a loro. Come posso staccarmi da loro? è impossibile».

Infine, gli auguri dei personaggi del mondo dello spettacolo, che in occasione dei suoi 90 anni le hanno mandato saluti e messaggi di affetto.

Sandra Milo a Verissimo, chi è l'attrice? Età, amanti, marito, carriera, curiosità e il rapporto speciale con Fellini