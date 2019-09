Letta batte Salvini in tv: la sua intervista a Dimartedì vince la gara di audience

Matteo Salvini perde il duello televisivo con Enrico Letta. Non in un dibattito, ma a distanza: nella sfida dell'audience. Il leader della Lega, infatti, ieri sera ospite in tv di Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai3, ha fatto registrare meno ascolti di Enrico Letta, intervistato da Giovanni Floris a diMartedì su La7. Nel periodo di sovrapposizione tra le due interviste l'ex premier infatti ha raccolto 150mila spettatori in più di Salvini, 1.953.000 contro 1.804.000. Anche in termini di share Enrico Letta si è aggiudicato la partita, facendo registrare uno share medio del 7,62% contro il 7,13% del segretario della Lega.

