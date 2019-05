Gruber-Salvini, battibetto a Otto e mezzo: «Lei non è stato educato». «Non mi pagano per quello»

Battibecco tra Lilli Gruber e Matteo Salvini, ospite di Otto e mezzo, su La7. Il ministro aveva annunciato la sua partecipazione alla trasmissione lanciando una stoccata alla conduttrice («Mi tocca andare dalla Gruber, simpatia portami via») e lei non ha lasciato correre.

«Lei stasera è qui perché si è proposto però non è stato molto educato, mi aspettavo che arrivasse con un mazzo di fiori e porgendomi delle scuse», ha detto la Gruber in diretta. «Non mi pagano per essere educato», ha replicato il capo del Viminale, che però poi ha cercato di smorzare i toni: «Le voglio più bene che mai e le manderò non uno ma due mazzi di fiori».

Salvini da Lilli Gruber, Rita Dalla Chiesa sbotta: «L'intervista più irritante della storia»

Ultimo aggiornamento: 13:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA