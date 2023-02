Sanremo, Salvini su Egonu: «Spero non faccia tirata su Italia Paese razzista»

Egonu? «Grande sportiva, grande pallavolista, ma spero non venga a fare una tirata al Festival sull'Italia Paese razzista, perché gli italiani possono avere tanti difetti ma non sono razzisti». Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervistato a Non Stop News su Rtl 102.5.

Salvini e la Egonu a Sanremo

Per Salvini quello italiano «è un popolo che accoglie, che allunga la mano a tutti. Mi auguro che gli italiani, che hanno già molti problemi, non si sentano colpevolizzati da chi usa la tv pubblica per fare la morale a qualcuno».

Il giudizio sui cantanti

Il vicepremier ha poi dato il proprio giudizio sui cantanti in gara: «Gianluca Grignani è un grande, Giorgia ha una voce straordinaria, Ultimo mi piace tantissimo».