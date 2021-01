Il Salone delle Meraviglie 4 torna con due nuovi appuntamenti. Tra gli ospiti Valeria Marini

Tanti nuovi ospiti per Federico Fashion Style: il Salone delle Meraviglie 4 torna a partire da martedì 12 gennaio, su Real Time. Due nuovi appuntamenti, in onda alle 22:40 e alle 23:10, dove l'Hair Stylist più famoso d'Italia apre di nuovo le porte dei suoi saloni di bellezza, quello storico di Anzio e il nuovo negozio presso la Rinascente di Roma. Tra acconciature e consigli sulle tendenze, nelle nuove puntate vediamo Federico Fashion Style alle prese con Weyda e con alcuni clienti veramente speciali. L'Hair Stylist proverà anche in salone il nuovo ferro per i boccoli, arrivato apposta per Valeria Marini, la nuova testimonial. Purtroppo - però - l'imprevisto è dietro l'angolo: Weyda ha confuso gli appuntamenti in agenda, e Valeria si trova così ad aspettare Federico ad Anzio per girare lo spot promozionale. Mentre lui sta lavorando nel salone alla Rinascente, ed è alle prese con tre sorelle molto particolari.

