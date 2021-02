Il Salone delle Meraviglie 4, ecco cosa succederà nei due nuovi episodi di domani

La quarta stagione del Salone delle Meraviglie continua a fare proseliti, i telespettatori seguono con passione le avventure sopra le righe di Federico Fashion style, che torna martedì 23 febbraio, con due nuovi appuntamenti. Il programma ormai un cult, realizzato dalla società di produzione Pesci Combattenti di Cristiana Mastropietro, Riccardo Mastropietro e Giulio Testa, vi aspetta su Real Time nel tradizionale doppio orario alle 22:40 e alle 23:10.

Sempre più amato dai social, ma anche dai salotti televisivi Federico si destreggia con abilità tra le confidenze delle sue clienti VIP e NIP, che si affidano a lui non solo per rivoluzionare il look. Cosa ci svelerà questa volta l'hairstylist più famoso della tv? Gli argomenti del giorno saranno: “bello di nonna” e “tra moglie e marito…”! Dunque, il celebre parrucchiere delle star anche questa settimana ci porterà nel suo mondo aprendo le porte dei suoi saloni di bellezza, quello storico di Anzio e il nuovo salone alla Rinascente di Roma, dove ogni giorno si trova alle prese con le richieste delle sue clienti, sempre un po' speciali.

Federico Fashion Style torna con nuovi episodi martedì 16 febbraio: tutte le anticipazioni

Ma vediamo subito qualche anticipazione sulle puntate in onda questo martedì, nel primo episodio: finalmente i nonni di Federico riescono ad andare a trovare il nipote in salone e lui decide di approfittarne e organizzare una bella cena per loro a casa sua. Ma prima dovrà occuparsi di Carlotta, giovane estetista che porta sempre i capelli legati e non vuole saperne di tagliarli, di un’amica di sua mamma e del nuovo look di Patty.

Nel secondo episodio: Ad Anzio non è una buona giornata, si sente aria di burrasca. Marco e Weyda hanno discusso e lei non ha alcuna intenzione di cedere il passo. Federico, invece, è eccitato come un bambino. È andato a fare un controllo nell’azienda dove nascono i suoi prodotti, un luogo che ama moltissimo, perché quando e lì è come se tornasse bambino. Intanto, al salone della Rinascente lo aspetta Valeria, una ragazza che gli amici chiamano “Valerie stellare”. Cosa chiederà al nostro hair stylist? Per non perdere le nuove storie di Federico Fashion Style e delle sue clienti non resta che sintonizzarci su Real Time ogni martedì dalle 22.40.

