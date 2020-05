Salmo prepara una serie tv per Sky: “Blocco 181" sul mondo delle periferie

Salmo e Sky annunciano una nuova serie tv insieme: Blocco 181. L’artista rap, al suo primo progetto televisivo in assoluto, sarà produttore creativo, musicale e supervisore oltre ad avere un ruolo nel cast. Blocco 181, working title, sarà una produzione in house ambientata tra le comunità multietniche della periferia di Milano e avrà al centro del racconto una storia di amore, conflitti generazionali, emancipazione femminile e, soprattutto, di lotta per la conquista del potere.

L’Hub creativo Red Joint Film - partner Paolo Vari e David Fischer - sta collaborando con Sky allo sviluppo del progetto. Pioniere della musica rap italiana, Salmo ha calcato i palchi dei più prestigiosi Festival europei e registrato epici sold out in Italia con tutte le tappe del suo Playlist Tour 2019, per oltre 220 mila presenze complessive. Primo artista italiano ad essere entrato nella Global Chart di Spotify con ben 8 brani, Salmo ha dominato le vette delle classifiche con l’immenso successo di Playlist, il suo ultimo album, confermandosi un artista tra i più rivoluzionari, visionari e influenti. Inserendosi nella scena rap è stato in grado di cambiarne i connotati di genere, introducendo elementi di elettronica e rap hardcore come non si era mai visto in Italia. Salmo ha dichiarato: «Ho sempre vissuto la musica come un tentativo per andare oltre: oltre i confini tra generi, oltre gli stereotipi, oltre anche la musica stessa, che per me non è solo testo, note e flow, ma nasce già con dentro le immagini. Da tempo volevo sperimentare la mia creatività in un territorio diverso e sono orgoglioso e impaziente di partire con questa nuova produzione originale di Sky Studios, con cui condividiamo obiettivi innovativi e coraggiosi. Con questa serie vorrei continuare ad andare oltre, anche nel racconto della periferia, mostrandola per ciò che è e che mi ha sempre affascinato, un mondo stratificato in cui c’è già tutto: caos, vitalità, potere, debolezze, conflitti, passione. Da tutto questo nascono ricchezza ed energia, che sono anche gli elementi che serviranno a questa storia per andare oltre».

