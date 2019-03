Salmo, con il “Corto” Lunedì oggi è su Sky insieme con Borghi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pioniere della musica, ha cambiato i connotati del genere rap introducendovi elementi di elettronica e rap hardcore come ancora non si era mai visto in Italia. Ma oltre a questo, già da tempoha anche rivelato una passione per la recitazione. Ed è lui il protagonista del cortometraggio di “, il brano più profondo e introspettivo del suo progetto discografico “Playlist”, che oggi sarà in onda sui canali Sky: su Sky Arte alle ore 21.00, su Sky Uno alle ore 22.20 e su Sky Atlantic alle ore 22.35.Il cortometraggio vede al centro della scena il cantante insieme ad Alessandro Borghi, con la regia di YouNuts!: i due interpretano il bene e il male, rappresentando proprio lo stato d’animo dell’artista che si sente smarrito e in continua lotta contro la vita. Grazie alla Maestro Production, “Lunedì” è il primo videoclip in Europa ad essere stato girato negli Studios Nu Boyana, a Sofia (Bulgaria), dove ogni anno si realizzano decine di film americani: per l’occasione è stato allestito un set cinematografico incredibile che ha ricreato l’atmosfera di una New York post apocalittica.Nella sua carriera Salmo ha collezionato in totale, tra album e singoli, 19 dischi di platino e 18 dischi d’oro, raggiungendo oltre 336 milioni di visualizzazioni su YouTube. Sia con il singolo “90MIN” sia con l’album “Playlist” ha infranto tutti i record su Spotify Italia: il disco, in particolare, già certificato triplo disco di platino, ha registrato il maggior numero di stream in 24 ore (9.956.884) nel giorno dell’uscita e il maggior numero di stream in una settimana (43.882.595). Inoltre, è la prima volta che un artista italiano si colloca nella Global Chart di Spotify con 8 brani. Nelle classifiche FIMI-Gfk, “Playlist” è entrato direttamente al primo posto degli album più venduti e ha conquistato totalmente il podio dei singoli più venduti. Tutti i 13 brani dell’album sono stati nelle prime 16 posizioni della classifica. Grandi risultati anche nel suo tour in partenza il prossimo 9 marzo da Torino, con il sold out completo di tutte le date.