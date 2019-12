“Salemme il bello… della diretta!”, il 25 dicembre l'ultimo appuntamento su Rai2 del regista e attore napoletano

Mercoledì 25 dicembre, in prima serata su Rai2, andrà in onda il terzo e ultimo appuntamento con Vincenzo Salemme e la sua speciale stagione teatrale per la tv: “Salemme il bello… della diretta!”. Una formula inedita di spettacolo che in queste settimane ha portato su Rai2 il teatro del grande regista e attore napoletano in diretta televisiva: un esperimento che ha registrato un grande affetto da parte del pubblico e un forte apprezzamento da parte della critica.

“Salemme il bello... della diretta!” questa sera su Rai 2: risate garantite

L’ultimo invito è per la sera di Natale: rigorosamente in diretta dall’Auditorium Domenico Scarlatti della sede Rai di Napoli, il 25 dicembre alle 21.05 andrà in onda “Una festa esagerata”. La commedia, diretta e interpretata da Vincenzo Salemme, che nel 2018 è diventata anche un film, racconta in chiave realistica e divertente il lato oscuro e grottesco dell'animo umano con l’obiettivo non solo di strappare risate, ma al tempo stesso di invitare le persone al dialogo e al rispetto reciproco.

