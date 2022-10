Sabrina Ferilli e Gerry Scotti, scatta la passione a Tu si que Vales: «Ho sentito un richiamo erotico sessuale»

Siparietto tra Gerry Scotti e Sabrina Ferilli a Tu si que vales. Grazie all'esibizione canora di un concorrente, all'interno dello studio si è creata un'atmosfera passionale che ha dato il via alle danze, in particolare ad un momento hot e travolgente tra i due giudici, che ha scatenato l'ilarità tra il pubblico.

Il concorrente, Salvatore Cirillo, finita l'esibizione canora sulle note de Il ballo di Simone, viene invitato a cantare di nuovo senza base e poi ancora ad esibirsi su un nuovo brano Se mi lasci non vale di Julio Iglesias.

Il brano ha scatenato il pubblico in studio e i giudizi ma in particolare Gerry Scotti e Sabrina Ferilli che hanno ballato insieme dando il via ad un momento passionale, che ha riscosso tanta attenzione tra gli utenti nei social.

«Ti toccavi tutta mentre cantava», ha provocato Rudy Zerbi rivolgendosi all’attrice durante il commento dell’esibizione del concorrente.

In tutta risposta la Ferilli ha spiegato: «È stato un richiamo erotico sessuale, la canzone ci ha trasportati… Ti morderei tutto», ha detto provocando scherzosamente il collega Gerry Scotti.